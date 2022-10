Cette vidéo d’un bus qui roule dans une région vallonnée est fausse ; Voici la preuve

Que vous conduisiez un deux-roues ou un quatre-roues, il est important de respecter toutes les règles de circulation pour éviter les accidents. Et nous savons tous que même la plus petite erreur peut provoquer un accident mortel. Si vous êtes en montagne et que vous conduisez sur des routes à plus haute altitude, vous devez redoubler de prudence. Une vidéo montrant un conducteur téméraire prenant un virage serré à grande vitesse dans une région vallonnée est devenue virale sur Twitter.

Un utilisateur a posté la vidéo avec la légende « Uhm….ding ding ding ding ! Prochain arrêt, s’il vous plaît.” La séquence de 90 secondes montre un chauffeur de bus conduisant le bus à grande vitesse dans une région vallonnée, on peut également entendre des gens crier derrière lui l’exhortant à arrêter le bus. Les sous-titres de la vidéo vous aident également à comprendre ce qu’ils disent.

Le conducteur prend des virages serrés à grande vitesse et bien que semble habile, la façon dangereuse de conduire met tout le monde en danger. Alors que la vidéo est devenue virale avec plus de 18 lakh vues sur la plateforme de microblogging, un utilisateur dans les commentaires révèle que la vidéo est “fausse” et éditée. Il a partagé la source originale de la vidéo, qui est YouTube du conducteur conduisant le bus à une vitesse sûre et personne ne semble avoir paniqué. Les bruits semblent être ajoutés plus tard et la vidéo semble être accélérée pour faire croire aux gens que le conducteur était imprudent.

La vidéo intitulée “Technique du chauffeur de bus japonais” montre que la vidéo originale a des passagers beaucoup plus calmes et une vitesse plus lente du bus. Tout ce qu’il met en évidence, c’est la technique du conducteur d’autobus pour prendre des virages serrés en U sans ralentir ni arrêter davantage l’autobus.

