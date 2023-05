Cette vidéo du chemin de fer Kalka-Shimla explique pourquoi il s’agit de l’un des meilleurs trajets en train en Inde

L’ancien diplomate norvégien Erik Solheim est connu pour son amour pour l’Inde. Et il a une fois de plus conquis le cœur des utilisateurs des médias sociaux avec une superbe vidéo de la ligne de chemin de fer Kalka-Shimla. La vidéo montre le train voyageant à travers des paysages pittoresques au milieu d’arbres verdoyants, passant sur un pont en arc de style gothique et glissant dans la brume. Solheim l’a appelé l’un des plus beaux voyages en train en Inde. La vidéo a été initialement publiée par Go Himachal.

Le petit train Kalka Shimla est une balade incontournable pour les vacanciers de tous âges qui souhaitent explorer la riche histoire coloniale de la station de montagne. En plus de cela, un éventail de restaurants gastronomiques, de bars et de boutiques sont alignés au bord de Mall Road et de Ridge pour garder les visiteurs engagés.

Traversant plus de 100 tunnels et 800 ponts pour couvrir environ 60 miles, ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO construit en 1903 vous fait remonter le temps avec une exposition de paysages grandioses. Ce voyage en train est en effet l’un des meilleurs modes de transport pour explorer la station de montagne. Erik Solheim a écrit à côté du clip : « L’un des plus beaux voyages en train en Inde ! Chemin de fer Kalka-Shimla.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par la vidéo de Solheim, beaucoup partageant leurs propres expériences de voyage sur la ligne de chemin de fer Kalka-Shimla et comment cela reste l’un de leurs souvenirs les plus précieux. D’autres ont remarqué qu’il est en effet beau, surtout en hiver. « Je suis d’accord. Jusqu’à ce que vous voyagiez dans un train complet, debout pendant six heures, sous le soleil brûlant (oui, il peut faire très chaud même là-haut). Mais sérieusement, c’est un beau voyage et un train de voyage incontournable pour tout le monde », a écrit une personne.

Je suis d’accord. Jusqu’à ce que vous voyagiez dans un train complet, debout pendant six heures, sous le soleil brûlant (oui, il peut faire très chaud même là-haut). 🤣🤣. Mais sérieusement, c’est un beau voyage et un train de voyage incontournable pour tout le monde. https://t.co/OabRu6cUId— Aparna🇮🇳 (@aparnasridhar7) 10 mai 2023

« J’ai voyagé trois fois dans ce train. Réalisation d’une vidéo complète de ce voyage en train. Profitez-en pour le regarder encore et encore sur un téléviseur grand écran merveilleux », a écrit un autre utilisateur.

J’ai voyagé trois fois dans ce train. Réalisation d’une vidéo complète de ce voyage en train. Profitez-en pour le regarder encore et encore sur grand écran TV Merveilleux 🙏 https://t.co/Trqa7oNVFL— hASmUKh 😁😀 gAMbHir ☹️🤕 (@hasmukhgambhir) 10 mai 2023

Un utilisateur a tweeté : « Chanceux d’en avoir fait l’expérience, les vues en hiver sont magiques ! »

Chanceux d’en avoir fait l’expérience, les vues en hiver sont magiques !— Krishna Yadav (@ItsjustusDimo) 10 mai 2023

Erik Solheim partage souvent des visuels époustouflants du pays sur ses réseaux sociaux. Ses vidéos ont suscité un énorme succès, beaucoup appréciant ses efforts pour montrer la beauté de l’Inde au monde. La vidéo de la ligne de chemin de fer Kalka-Shimla est un autre rappel de la beauté naturelle de l’Inde et de la nécessité de la préserver pour que les générations futures puissent en profiter.