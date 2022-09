Cette vidéo de quelqu’un enduisant sa main de 100 couches de cire est viscéralement terrifiante

Martel a créé une belle vidéo viscéralement terrifiante d’une main plongée 100 fois dans de la cire. TIC Tac; @charlotte__martel

Pour célébrer les quatre millions d’abonnés de TikTok, une fabricante de bougies a trempé sa main dans 100 couches de cire.

Regarder les couches de cire sécher en un monticule bulbeux au-dessus de sa main est fascinant mais aussi un peu dégueulasse.

À la fin, elle se glisse hors de la masse épaisse et volumineuse en trempant sa main dans l’eau.

Pour plus d’histoires, allez à www.BusinessInsider.co.za.

Pour célébrer les quatre millions d’abonnés de TikTok, Charlotte Martel a décidé de tremper sa main parfaitement manucurée dans 100 couches de cire aux couleurs vives, et c’est quelque chose.

La vidéo a été visionnée plus de 53,9 millions de fois et est à la fois terriblement viscérale et légèrement claustrophobe. Il est également indéniablement rewatchable.

Martel, une chandière dans la vingtaine qui lui a valu une renommée internationale entreprise familiale de bougies, Guernsey Candlespublient généralement le type de contenu méthodique et relaxant qui est la norme pour les industries artisanales des médias sociaux “étrangement satisfaisantes” telles que vase.

Dans les vidéos de Martel, elle pourrait gratter couches épaisses de fuschia et accumulation de bougies jaunes électriques et plongez-le dans de la cire liquide chaude ou hachez un cylindre de cire bleu-vert pour montrer un intérieur multicolore de forme différente. Les clips sont une évasion réconfortante et divertissante dans laquelle rien ne se passe à part une titillation calme et sensorielle : voici les couleurs vives, le chomp satisfaisant de la cire coupée, la faible éclaboussure d’eau claire et fraîche qui consomme une création en cire.

Dans sa fête 21 juin TikTokMartel montre aux téléspectateurs sa main, des couches de pré-cire, avec ses longs ongles bien manucurés – puis commence à la tremper dans 100 couches de cire – trempant la main dans des teintes vives de jaune, rose, bleu et blanc.

Martel a montré aux téléspectateurs sa main propre et bien entretenue avant de la tremper dans les premières couches de cire brillante. TIC Tac; @charlotte__martel

Il devient rapidement monstrueux. Alors que Martel continue d’ajouter de nouvelles couches, la masse de cire devient plus épaisse et plus déformée, jusqu’à ressembler à “un gant de boxe”, à un “cœur humain” ou à un “cosplay en tant que Mr Krabs”, selon les commentateurs.

À la fin, Martel plonge sa main recouverte de cire dans un bain d’eau et le moule à 100 couches glisse avec une éclaboussure.

Martel a laissé tomber la masse cireuse dans un récipient de ce qui semblait être de l’eau, provoquant une éclaboussure satisfaisante. TIC Tac; @charlotte__martel

Dans deuxième partie, mise en ligne le 24 juinMartel ouvre la masse de cire avec une compétence chirurgicale pour montrer aux téléspectateurs les différentes couches colorées – en coupant les fines couches et en arrachant des sections avec des boutons-pression satisfaisants.

Martel a montré aux téléspectateurs l’épaisseur du moule cireux à 100 couches, en utilisant sa main comme échelle. TIC Tac; @charlotte__martel

Parallèlement aux commentaires sur la qualité du “Fruit défendu par le pied” était délicieux, il y avait des demandes spécifiques pour le contenu de Martel à l’avenir : “Pouvez-vous faire une bougie à 200 couches ensuite @chartel s’il vous plaît xx.”

La créatrice de TikTok, Charlotte Martel, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.