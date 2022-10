Cette vidéo de Maggi au chocolat noir fait grincer des dents à Desis sur Internet

Après Cold Coffee Maggi, cette autre recette qui inclut du chocolat noir dans la préparation de ces nouilles instantanées de deux minutes est maintenant devenue virale. Téléchargée par les blogueurs culinaires d’Instagram “Nerd Sisters”, la vidéo montre des maggi cuisinés avec du chocolat noir et du sirop. En arrière-plan, on peut entendre l’une des sœurs raconter que manger ce maggi était un défi pour celle qui a perdu un pari. “Irrité de ‘Lovestoriyan’ dans kesariya? 😂 eh bien, voici notre point de vue sur l’audio tendance! 😉😍Osez un ami essayer ce maggi”, lire la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, la personne commence par mettre du lait dans la casserole, puis ajoute ces nouilles instantanées. Une fois cela fait, on peut voir la personne ajouter de la poudre de cacao et du chocolat noir. Au moment de servir, un peu de sirop de chocolat est également ajouté. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale. “Hey bhagwan rip Maggie”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Maggie ke sath esa atyachar mat karo ».

Cela survient quelques jours seulement après qu’une recette de maggi de café froid est devenue virale. La vidéo montrait un homme versant du café froid dans une poêle à frire. Il ouvre ensuite le paquet de Maggi et ajoute les nouilles instantanées à la boisson. En outre, il ajoute du poivron, de l’oignon haché, de la coriandre et du goûteur. Enfin, il ajoute de la poudre de café sur la nourriture grésillante. Une fois cuit, le plat est transféré dans une assiette et l’homme ajoute du ketchup pour donner la touche finale.

De plus, plus tôt, un clip du Mango Maggi en devenir a été partagé par une page de vloggers alimentaires The Great Indian Foodie sur Instagram.

Dans la vidéo, une dame se tient devant une large casserole. Elle commence à cuisiner en mettant du beurre, de l’eau, du masala et les gâteaux de nouilles sur la poêle. Vient maintenant le moment où tout se gâte. Elle ouvre une bouteille de jus de mangue et la verse sur la casserole. Les gâteaux de nouilles mijotent et se préparent plongés dans le jus de mangue. Une fois cela fait, elle sert le Maggi et le garnit de mangue et de jus de mangue sur les côtés.

Les aliments bizarres font un bon contenu; la bonne nourriture est encore un sujet de discussion. Comme ce Mango Maggi, Cold Coffee Maggi et maintenant Dark Chocolate Maggi. Seriez-vous partant pour essayer une assiette ?

