Cette vidéo de la danse du masque Zaouli, une forme traditionnelle africaine, vous laissera sans voix

Les médias sociaux nous permettent de rester connectés avec le monde extérieur. Cela nous permet souvent d’être témoins de cultures et de rituels différents. On peut s’asseoir dans leur maison à Delhi et explorer une tradition culturelle de l’Afrique, dont ils ignoraient l’existence. Une de ces vidéos, montrant la danse du masque Zaouli, est devenue virale sur Instagram.

La vidéo montre un homme exécutant la danse traditionnelle du peuple Guro du centre de la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest. La longue légende en dit long sur la danse. Il dit que la danse est si difficile qu’elle est considérée comme « la danse la plus impossible au monde ». Il se lit en outre: “Il aurait inspiré les mouvements de danse légendaires de Michael Jackson et a été ajouté à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2017.”

Dans le clip, on peut voir l’homme enfiler un masque Zaouli et danser sans effort. Bien que la danse puisse sembler facile, la légende suggère qu’il faut plusieurs années de pratique pour la faire si efficacement. La légende mentionnait en outre que cette danse, créée dans les années 1950, est toujours exécutée par des hommes qui passent plusieurs années à pratiquer et à perfectionner leurs mouvements. C’est la raison pour laquelle ils peuvent les exécuter même en tongs sans aucune erreur.

La vidéo de la danse Zaouli est devenue virale sur Instagram. Les gens ont été étonnés de voir la danse et ont partagé leurs points de vue dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « C’est fou comme le haut de son corps ne bouge pas du tout même si ses jambes rebondissent ! Un tel contrôle. Un deuxième utilisateur a commenté – “Je me demande combien de personnes ont vu cette vidéo et se sont immédiatement levées pour voir si c’était vraiment impossible ou non. (Oui, j’ai essayé. C’est impossible) ».

