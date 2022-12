Cette vidéo de démonstration de l’énergie statique ressemble à de la magie

Vous souvenez-vous avoir frotté un ballon contre vos cheveux quand vous étiez enfant et l’avoir fait coller au mur ? L’électricité statique peut être amusante à jouer. C’est comme une force invisible qui fait que les objets se comportent d’une manière qui semble magique et à la limite du mystérieux. Cet homme sur Internet donne la démonstration parfaite du fonctionnement de l’électricité statique. Il frotte une sorte de fourrure sur ce qui ressemble à des fils de plastique, puis passe agressivement la fourrure sur un tuyau en PVC, l’homme est prêt pour la démonstration. Les fils de plastique semblent flotter dans l’air lorsqu’il tient le tuyau en PVC en dessous. Regardez la vidéo cool ici:

S’il y a bien une chose qui a rappelé aux internautes cette démonstration, c’est que ce clip ressemble à de la magie. Plusieurs utilisateurs ont poursuivi en plaisantant sur le fait que ce qui est maintenant une science compréhensible aurait été considéré comme de la sorcellerie il y a seulement quelques années. “Cet homme aurait été incendié il y a 300 ans”, a écrit un utilisateur de Twitter.

D’autres plaisantaient en disant que le papier déchiqueté avait l’air complètement différent au début. Un tweet disait: “Je pensais que c’était une méduse au début.”

“Ça me rappelle de me frotter très vite la main sur le tapis et de pouvoir choquer quelqu’un. Une bonne vieille science de la mode. Sympa », a tweeté un troisième utilisateur.

Le côté scientifique de Twitter a également des réponses à certaines pensées assez sombres et intrusives. Un vieux clip qui a refait surface sur la plate-forme a montré ce qui se passerait si un humain tombait dans un volcan. Bien sûr, ils n’avaient pas jeté un vrai humain dans la lave. Le clip a plutôt fait la démonstration avec un paquet de déchets organiques de 30 kilogrammes qui avait une physiologie similaire à un être humain. Il a été jeté dans l’Erta Ale, un volcan actif en Éthiopie. Lorsque les déchets organiques frappent les cendres solidifiées formées sur la lave en fusion, les cendres se brisent et c’est alors le chaos. Lorsque la matière organique entre en contact avec le lac de lave, des bulles de fontaine éclatent et continuent de croître rapidement.

