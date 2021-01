Être la fille de la pop star américaine Beyonce a ses propres talents et avantages et Blue Ivy est certainement en train de devenir un véritable héritier de l’héritage de sa mère.

Une vidéo publiée par la mère de Beyonce, Tina Knowles, montre Blue Ivy dansant lors d’une fête d’enfants avec la même confiance et le même style que le lauréat d’un Grammy 24 fois. Dans la légende, Tina a écrit que la vidéo montre Blue Ivy, mais elle jure que l’on dirait que sa tante Solange danse à cet âge. Solange Knowles est la sœur de Beyonce qui est également chanteuse, compositrice et interprète.

La publication Instagram qui a été partagée lundi a recueilli plus de 9,35696 likes. Les célébrités et les fans sont émerveillés par Blue Ivy et commentent comment la fille de 9 ans de Beyonce et du rappeur Jay-Z a hérité de leur talent.

L’auteur Rachel Cargle a commenté que la façon dont Blue Ivy regardait autour de lui pour vérifier que personne n’était à son niveau avant de reprendre ses mouvements de danse, elle était clairement l’enfant de Beyonce. Un fan a commenté que la vidéo n’est qu’un aperçu de ce qui reste à venir de la lignée Beyonce, « Vous n’êtes pas prêts pour ce qui vient de cette lignée! »

Connue pour ses talents de danseuse impressionnants, Solange a certainement joué un rôle influent dans les compétences de Blue Ivy, comme l’a commenté un fan: « C’est la partenaire de danse jumelle de sa tante ».

Cette année, Blue Ivy fait également partie des artistes nominés aux 63e Grammy Awards. En 2020, elle a été ajoutée aux nominés pour le meilleur clip vidéo pour la fille à la peau brune de sa mère de l’album The Lion King: The Gift.

Le 21 février 2020, le talentueux enfant star a remporté le prix de l’image de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) pour le duo, le groupe ou la collaboration exceptionnel pour Brown Skin Girl. Une autre récompense que Blue Ivy a déjà obtenue pour la même vidéo est le Soul Train Award le 29 novembre 2020. Elle a partagé les deux prix avec sa mère, Saint Jhn et WizKid.

Brown Skin Girl a marqué les débuts de Blue Ivy. À l’âge de sept ans, Blu Ivy a également atteint le palmarès Billboard Hot 100 avec la chanson. Sa performance avec sa mère figurait également dans le compagnon visuel de l’album de 2019 intitulé Black is King. Le film est une réimagination du film classique de Disney Le Roi Lion dans le scénario d’aujourd’hui.