Cette vidéo de chien reflète parfaitement notre humeur du lundi

Les chiens ne sont pas seulement les meilleurs amis de l’homme, mais ils font aussi partie des créatures les plus adorables de la Terre. Les chiens peuvent non seulement rendre votre vie plus épanouissante et plus heureuse, mais leurs singeries peuvent également vous faire rire. Les vidéos de chiens de compagnie remportent toujours un franc succès auprès des internautes. Parfois, ce sont des vidéos de pitreries de chien, d’autres fois juste des réactions mignonnes à diverses choses. Cette fois, un chiot attire l’attention simplement en étant paresseux.

Les chiens sont normalement connus pour leur intelligence et leur agilité, mais le chien de cette vidéo est complètement différent. Dans la vidéo, on voit le propriétaire du chien lui faire subir un entraînement physique. Cependant, le chien ne semble pas d’humeur à faire de l’exercice. Après avoir parcouru une courte distance, le propriétaire du chien lui dit de sauter par-dessus un obstacle, ce qu’il oblige à contrecœur. En sautant, il trébuche sur l’obstacle et reste là après, sans bouger un muscle.

Cette vidéo amusante devient virale sur les réseaux sociaux, car les gens la trouvent extrêmement hilarante. Un utilisateur a écrit que la vidéo est spectaculaire et qu’il est tombé amoureux du chien. Un autre utilisateur a déclaré que c’était la chose la plus étonnante de l’année.

Voici quelques-unes des réactions :

Je ne sais pas ce qui est le plus drôle du rire du propriétaire ou du refus du chien de se relever après une chute. 😂— ShakariSBriggs (@ShakariSBriggs) 21 juillet 2021

Je pense qu’après ces dernières années, ce chiot parle pour nous tous. Affichage épique de « fuckit ». — Matt Walton (@themattwalton) 21 juillet 2021

« Ils ont l’air heureux. J’ai dû faire une bonne chose. Je vais rester comme ça. ️😂— Kelly (@libragrl1685) 21 juillet 2021

La vidéo reflète vraiment notre humeur du lundi, n’est-ce pas ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici