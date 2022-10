Cette vidéo de câlins de chat et de chien fixe les objectifs de BFF

Qui a dit qu’une relation chat-chien devait avoir des relents d’animosité ? Cet adorable duo d’animaux prouve qu’il n’y a que de l’amour entre eux. Dans une vidéo partagée sur Twitter, on voit un chat et un chien se câliner ensemble dans un montage de clip. Ils partagent non seulement des siestes et des jouets, mais aussi l’heure du bain. Il y a un regard calme sur leurs visages. Les yeux fermés, ils se tiennent côte à côte pour une pose. Ce duo inséparable d’animaux de compagnie a l’air aussi câlin qu’il en a l’air. Découvrez le clip ici:

Vous ne trouverez pas de duo plus mignon 🤩❤ pic.twitter.com/sWBoIT5Rso – Club des chiots (@thepuppiesclub) 17 octobre 2022

Les utilisateurs de médias sociaux ne semblent pas en avoir assez de ces compagnons à fourrure. Les voir tous blottis les uns contre les autres fait fondre leur cœur. Un utilisateur de Twitter a mentionné qu’ils sont peut-être des âmes sœurs, qui ont déjà été humains ensemble ou qui attendent leur tour.

Beaucoup étaient heureux de voir qu’ils ne se transformaient pas en ennemis mortels au moment où ils étaient filmés. Un utilisateur de Twitter a écrit: «Quand nous voyons cet affichage aimant d’une différence, c’est-à-dire chien / chat juxtaposé à des êtres humains, ce que nous / nous sommes tous. C’est assez honteux que nous ne puissions pas nous réunir et que nous ayons un processus de raisonnement. Si nous avions juste le ‘courage’ sans présupposé sans ‘hypocrisie’. Combien ont eu le courage ?

Quand nous voyons cette démonstration d’amour de différents chiens / chats juxtaposés à des êtres humains, ce que nous / nous sommes tous. C’est assez honteux que nous ne puissions pas nous réunir et que nous ayons un processus de raisonnement. Si nous avions juste le “courage” sans présupposition sans “hippocratie” combien ont eu le courage ?? — Mo Nicholas (@mo_nicholas1) 17 octobre 2022

Un autre commentaire disait : « C’est juste la chose la plus mignonne que j’ai vue sur Twitter aujourd’hui. Merci d’avoir publié ces adorables animaux.

C’est juste la chose la plus mignonne que j’ai vue sur Twitter aujourd’hui. Merci d’avoir posté ces adorables animaux.😍 – Sherry Cordaro (@SherryBossMama) 18 octobre 2022

“Je parie que le chat a demandé au chien s’il l’aimerait encore si elle était une carotte”, a commenté un troisième utilisateur.

Je parie que le chat a demandé au chien s’il l’aimerait encore si elle était une carotte — Crème de maïs (@igichoya) 18 octobre 2022

De nombreux utilisateurs de Twitter ont plaisanté en disant qu’ils ne pouvaient pas croire qu’ils étaient jaloux de ces amis à fourrure et qu’ils aimeraient avoir dans leur vie tant de chaleur et d’amour. Certains ont même partagé leur cliché préféré du montage, tandis que d’autres ont partagé des vidéos similaires d’interactions chat-chien.

Un autre utilisateur s’est souvenu de l’époque où son chat miaulait pour trouver son chien à câliner avec lui. Malheureusement, le chien était décédé. L’utilisateur a également partagé un adorable clip d’une interaction entre les animaux de compagnie. Tous ces chats et chiens qui coexistent joyeusement deviennent la définition des objectifs d’amitié.

