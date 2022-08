Cette vidéo de bébés communiquant sans mots est trop mignonne pour être manquée

Une vidéo publiée par une page de divertissement nommée Pubity fait le tour d’Internet et elle est trop mignonne pour être manquée. Le message partagé sur Twitter est garanti pour vous faire sourire. Il capture la capacité de deux bébés à partager ce qu’ils pensent, par un simple contact visuel et sans utiliser de mots. Le message est bien sous-titré, “Cette vidéo de ces bébés communiquant sans mots est tout.” Jetez un oeil à l’adorable post:

Cette vidéo de ces bébés communiquant sans mots est tout 😭 pic.twitter.com/uExpq2qfuG – Pubité (@PubityIG) 23 août 2022

Le clip montre deux bébés sur des chaises avec leur père étalant des bonbons devant eux sur la table. Il leur ordonne de ne pas manger les bonbons et d’attendre que lui et sa femme reviennent d’un travail. On l’entend dire : « Vous ne pouvez pas en avoir un maintenant, d’accord ? Tu dois attendre que maman et papa reviennent, d’accord ? Vous ne pouvez pas encore les manger. Ne les touchez pas; nous devons juste aller chercher quelque chose. Attendez juste une seconde ». Après cela, il se cache de la vue des bébés mais laisse une caméra devant eux pour enregistrer ce qu’ils font en leur absence.

Dès que les parents partent, les bébés acceptent de manger les bonbons d’un simple contact visuel. Ils commencent à manger les bonbons, contrairement à ce qu’on leur avait dit il y a peu de temps. Ils ont l’air confus à cause des ordres, et lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ne sont plus sous surveillance, ils se tournent l’un vers l’autre et font des grimaces joyeuses. Le bébé debout sur la chaise hoche la tête en signe d’affirmation et attrape les bonbons avec excitation. Lorsque l’autre bébé voit son frère tendre la main vers les bonbons, lui aussi en prend un et on les voit tous les deux danser de joie et frapper la table de bonheur.

Le message comportait des commentaires tels que “Je ne peux même pas dire à quel point j’aime ça à tant de niveaux” et “Bro, tu penses à ce que je pense.”

Un contenu comme celui-ci est apprécié des gens car il réduit le niveau de stress et nous rappelle que la vie est belle.

