Cette vidéo de bébé qui ne reconnaît pas son père sans barbe est une pure joie

Internet est un trésor de contenu de bien-être, auquel il est préférable d’accéder après une journée particulièrement difficile, pleine de stress et de travail. Alors que de jolies vidéos de bébés, de chiens et de chatons sont régulièrement repérées sur les plateformes de médias sociaux, une récente a pris le gâteau pour être vraiment hilarante. Une vidéo virale sur Instagram montrait un adorable bambin jouant à cache-cache avec son père rasé de près et ne le reconnaissant pas pendant plusieurs instants. La vidéo, cependant, montrait que le bébé reconnaissait enfin son père avec sa mère qui riait en arrière-plan.

Découvrez la vidéo attachante qui fera fondre votre stress ici.

La vidéo, publiée sur Instagram par ViralHog, montre l’adorable bébé essayant de jouer avec son père. Les deux semblent faire des bruits “Arrghh” alors qu’ils jouent à cache-cache l’un avec l’autre. Au départ, le bambin ne voit pas correctement son papa car son visage est recouvert d’une petite serviette blanche.

Cependant, le bébé pouvait définitivement reconnaître la voix de son père alors qu’il se levait sur son lit et commençait à glousser. Après quelques secondes, son père laisse tomber la serviette pour révéler un look plutôt rasé de près et le bébé n’a pas l’air impressionné. Le bébé confus continue ensuite à toucher légèrement le visage de son père, pour confirmer s’il s’agit bien de son père ! Avec la maman enregistrant de manière hilarante toute l’interaction, la vidéo désormais virale gagne les cœurs en ligne. Au moment du dépôt de ce rapport, la vidéo avait amassé plus de 2518 likes et comptage.

Plusieurs utilisateurs d’Instagram se sont rendus sur la plateforme pour partager leurs réflexions sur l’adorable duo père-fils. Un utilisateur a noté avec hilarité le changement d’expression du bébé et comment il s’efforçait de reconnaître son père. Il a déclaré: “Je n’ai jamais vu un bébé ressentir presque toutes les émotions humaines en l’espace de 10 secondes.” Un deuxième utilisateur a déclaré : “C’est la chose la plus douce que j’ai vue depuis longtemps”, tandis qu’un troisième utilisateur a déclaré : “Ce lien est profond. Cela lui a pris une seconde mais il l’a vu.

