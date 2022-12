Cette vidéo d’amis chantant la chanson thème de Doraemon dans un bus vous ramènera dans le temps

Avez-vous regardé Doraemon en grandissant ? Si oui, alors cette vidéo récente qui devient virale pourrait vous emmener dans un voyage nostalgique. Le clip présente un groupe d’amis voyageant dans un bus et chantant la version hindi de la chanson thème de Doraemon. Parallèlement à la vidéo, le créateur de contenu numérique Priyadarshan a déclaré: «Quelle nostalgie. Allez recréer ça avec votre gang.

La vidéo commence par un groupe d’amis ayant un moment de gala en chantant la chanson thème hindi de Doraemon avec une immense ferveur. Ils ont également joué la chanson en arrière-plan lors de leur road trip. Priyadarshan a écrit un texte sur la vidéo, qui disait : “Oui, nous sommes en 2022 et nous sommes toujours obsédés par cette chanson.” Et nous parions que vous finirez par regarder la vidéo plus d’une fois.

La vidéo a accumulé un engagement massif jusqu’à présent. Il a obtenu 7,1 millions de vues depuis le moment où il a été partagé. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont bombardé la section des commentaires pour exprimer leur nostalgie.

Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Love love love yrrrrr purane din yaad aa gye. Quand nous revenions de l’école, nous avions l’habitude de nous asseoir pour regarder la télévision et de ne regarder que Doraemon en mangeant. Un autre utilisateur a commenté: “Mai abhi bhi Doraemon, Shinchan, Oggy, zig et sharko dekhti hon waise me vieillissent 22 hon lekin dil se abhi bhi bachchi he hon mai.” Un troisième utilisateur a écrit, “Ky Din te Yaar Ho Bhi .. Doraemon, Ky Maja Aati ti Us time. Ab Bade ho gaye à Ab Vo din Aayd aate vous .. Mon Doraemon préféré. Waa Yaar. Regardez la vidéo ici.

Cette vidéo virale vous a-t-elle fait voyager dans le temps ? Faites-nous part de votre souvenir d’enfance préféré associé à Doraemon dans la section des commentaires.

