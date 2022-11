Cette vidéo aérienne panoramique de la falaise de Pulpit Rock en Norvège est à la fois magnifique et effrayante

Certains aspects de certaines des attractions naturelles les plus étonnantes, telles que leur emplacement ou un passé effrayant potentiel, peuvent être à la fois terrifiants et passionnants. L’un de ces endroits qui attire les visiteurs est le Pulpit Rock de Norvège, qui offre une vue imprenable sur la falaise en toile de fond. Pulpit Rock est la destination touristique idéale pour quiconque n’a pas peur des hauteurs, aime l’exploration et ne craint pas de prendre des risques. Comme il n’y a pas de barricades entourant la falaise, elle conserve sa splendeur et présente un certain degré de risque.

Pulpit Rock est particulièrement remarquable pour sa surface uniforme, qui mesure environ 82 pieds sur 82 pieds. Afin de se reposer sur cette zone en forme de plateau et de profiter de la vue, les touristes montent fréquemment à cet endroit. Un certain nombre d’individus courageux marchent même jusqu’au rebord de la falaise et s’assoient pour balancer leurs pieds. Les cavaliers BASE (Bâtiments, Antennes, Portées (ponts) et Terre) ont commencé à sauter depuis Pulpit Rock au cours des dernières années.

Un utilisateur de Twitter a posté une vidéo aérienne montrant plusieurs personnes sur Pulpit Rock. L’utilisateur a partagé la superbe vidéo avec un tweet qui disait : « Dans la pointe sud-ouest de la Norvège se trouve une falaise presque verticale avec des plateaux plats, avec une vue incroyable sur Lysefjord. C’est ce qu’on appelle le rocher de la chaire. Avec plus de 1,2 million de vues et plus de 24 000 likes, cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « C’est accroché depuis des milliers d’années. Nous serons probablement en sécurité là-haut de notre vivant.

Un autre utilisateur a commenté “Quand j’étais là-bas, il y avait des vents de 20 à 30 mph. Je n’osais pas m’approcher du bord, mais certaines personnes l’ont fait, assises les jambes pendantes.

Un autre utilisateur a alors vu une fissure profonde et visible dans la falaise qui pourrait éventuellement poser des problèmes de sécurité et a écrit : “Cette fissure profonde ici est particulièrement préoccupante… non ?”

“J’aime” toutes les personnes qui commentent la fissure, comme si elles pensaient d’une manière ou d’une autre que les experts géologiques norvégiens ne pensent jamais à vérifier et que le public est laissé là sans aucune pensée pour sa sécurité “, a écrit un quatrième utilisateur.

De nombreuses personnes ont été émerveillées par le paysage spectaculaire, mais certaines ont également mentionné à quel point la falaise les inquiétait pour la sécurité des touristes.

