“Cette victoire est très importante pour notre pays”, déclare Neeraj Chopra après avoir écrit l’histoire de la Lausanne Diamond League 2022

Le champion olympique Neeraj Chopra a encore écrit l’histoire, devenant le premier Indien à décrocher un titre de la Ligue de diamant en remportant l’étape de Lausanne vendredi.

Le lanceur de javelot de 24 ans, qui s’est retiré des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 en raison d’une blessure à l’aine qu’il avait contractée en remportant l’argent aux Championnats du monde aux États-Unis le mois dernier, a fait un retour époustouflant avec un lancer de 89,08 m. sa première tentative pour décrocher le titre avec style. Il a enregistré trois lancers valides (85,18 en deuxième et 80,04 en sixième) après avoir réussi ses troisième et cinquième tentatives dans l’épreuve.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

«C’était une soirée spéciale, je me sentais vraiment bien de gagner et surtout de faire un retour avec un très bon lancer. Abhinav Bindra monsieur, le président du CIO Thomas Bach monsieur et la foule m’encourageaient, j’ai apprécié et je me sentais vraiment bien de jouer dans une si bonne ambiance », a déclaré Neeraj après la victoire.

Mettant le titre en perspective, Neeraj a déclaré : « Cette victoire est très importante pour notre pays. Je pense que nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur les événements qui se produisent après quatre ou deux ans. Des compétitions comme le Diamond League Meet ou le Continental Tour sont de très bonnes opportunités pour les athlètes. Cela se produit chaque année et cela nous donne l’occasion de bien faire. Cela aide vraiment à bien se préparer pour les grands tournois car des athlètes de classe mondiale y participent. Bien performer dans ces tournois aidera également Indian Athletics et le sport.

Il a ajouté : « Je serai très heureux de voir plus d’athlètes indiens participer à ces compétitions et je serai ravi de participer avec mes collègues athlètes indiens à une étape comme celle-ci. Avinash Sable et Sreeshankar ont également participé à la Diamond League cette année, donc notre pays atteint progressivement ce niveau et si nous réussissons mieux ici, cela aidera l’athlétisme indien à bien faire sur des scènes plus importantes.

Abordant son processus de réadaptation, Neeraj a déclaré qu’une bonne planification de la réadaptation l’avait aidé à se rétablir en douceur.

“J’ai dû sauter les Jeux du Commonwealth en raison d’une blessure à l’aine, et j’ai senti que je devais terminer la saison. Mais il n’y avait pas beaucoup de douleur, alors j’avais la conviction que je récupérerais avant le tournoi. J’ai fait de bons lancers à l’entraînement et je me sentais bien, c’est pourquoi nous avons décidé de concourir ici. J’ai fait ma rééducation en Allemagne avec mon entraîneur et physio Ishaan Marwaha. Ça s’est très bien passé. J’avais très peu de temps pour me préparer, mais la bonne planification de la rééducation m’a aidé à récupérer rapidement », a déclaré le lanceur de javelot vedette.

Grâce à cette victoire, Neeraj s’est qualifié pour la finale de la Diamond League, qui se tiendra à Zurich le mois prochain.

Interrogé sur ses plans pour la finale, le médaillé d’or olympique a déclaré : « La finale de la Diamond League à Zurich sera la dernière compétition de la saison, donc le plan est de continuer à faire les mêmes choses que moi. Ce n’est que 10 jours, je n’ai pas beaucoup de temps pour en faire plus ou m’entraîner davantage. L’objectif sera de terminer la saison sur une note positive sans aucune blessure.

Neeraj s’est également qualifié pour les Championnats du monde 2023, qui se tiendront à Budapest, en Hongrie. Avec le lancer, il a franchi la marque de qualification de 85,20 m.

S’ouvrant sur les Championnats du monde 2023, Neeraj a déclaré: “C’est un avantage de se qualifier pour le Championnat du monde bien à l’avance car il y a d’autres tournois comme les Jeux asiatiques et les Championnats asiatiques également alignés, donc l’année prochaine sera très importante. Et puis les JO de Paris en 2024. Donc la qualification pour le Championnat du monde est déjà hors de vue, je peux bien me préparer pour toutes les compétitions.

Le jeune de l’Haryana a connu une saison 2022 réussie, ayant décroché l’argent historique aux Championnats du monde d’athlétisme et battu le record national (89,30) à la Stockholm Diamond League en juillet.

Réfléchissant à la réussite de la saison, Neeraj a déclaré: «Cela a été une excellente année pour moi jusqu’à présent. J’ai dépassé 89 m trois fois sur les cinq compétitions, 88,3 m au Championnat du monde, et j’ai réussi à bien faire aux Jeux de Kuortane avec 86,69 m malgré le temps difficile. Ainsi, la performance a été constante et maintenant l’accent est mis sur la réussite à Zurich. Oui, tout le monde a demandé à propos du lancer de 90 m, cela arrivera le moment venu, je n’ai aucune pression à ce sujet en tant que tel.

“J’ai toujours cru que la Diamond League était une grande compétition et j’aime vraiment concourir ici. Je ne veux pas me concentrer uniquement sur les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux asiatiques et les Championnats du monde, car gagner un trophée de la Ligue de diamant est aussi une grande réussite pour un athlète », a-t-il conclu.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici