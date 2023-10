Cette version de Carlos Correa portait autrefois les Astros. Maintenant, Houston doit l’arrêter

HOUSTON — Ils huent pour des raisons déroutantes, peut-être parce qu’un peu de bruit vaut mieux que rien. Rien de ce que l’équipe locale a fait dimanche ne méritait d’éloges, alors une salle comble de 43 077 personnes au Minute Maid Park a inondé de haine une icône de Houston.

Carlos Correa n’en veut pas à l’amertume. Il est arrivé à Houston jeudi soir et est allé dîner dans l’un de ses restaurants préférés. Les fans des Astros de Houston l’ont approché pour lui souhaiter bonne chance contre son ancienne équipe. D’autres ont transmis leurs vœux lors du petit-déjeuner du vendredi matin.

« Etes-vous sûr de vouloir me souhaiter bonne chance », a demandé Correa vendredi après-midi, un sourire ironique se faufilant sur son visage.

Correa se transforme en le monstre exact que Houston chérissait autrefois. Désormais, la ville et son club de balle doivent craindre sa colère. Peu de joueurs savent mieux minimiser les moments et saisir l’attention du mois d’octobre. Les Astros lui permettent de le capturer.

«Je l’ai déjà vu faire ça. Il est chaud en ce moment, mais nous devons le calmer un peu », a déclaré le voltigeur des Astros Chas McCormick. « Il a été génial ce soir, mais nous devons le lancer un peu mieux et nous assurer qu’il ne prend pas le contrôle du match. C’est ce qu’il veut faire : prendre le contrôle du jeu et l’adapter à son rythme. Je l’ai déjà vu jouer comme ça et nous devons y mettre un terme.

Trois autres coups sûrs dimanche ont porté la moyenne au bâton de Correa à 0,533 et son OPS à 1,321 au cours des quatre premiers matchs éliminatoires du Minnesota. Trois autres points produits lors de la victoire 6-2 des Twins du Minnesota dans le deuxième match l’ont placé à égalité avec David Justice pour le troisième plus grand nombre de l’histoire des séries éliminatoires.

Cinquante-neuf des 63 points produits de Correa sont arrivés au cours des 79 matchs éliminatoires qu’il a disputés en tant qu’Astro, au cours desquels il a écrit certains des moments les plus mémorables de cette franchise. Il espérait autrefois devenir un « Astro pour la vie », mais le propriétaire ne partageait pas le désir du « grand et long contrat » que Correa disait souvent rechercher.

Peu d’anciens Astros ont terminé leur mandat avec plus de popularité que Correa. Il n’a rien fait pour le diminuer lors des deux agences libres qui ont suivi, faisant presque tout son possible pour faire l’éloge de la franchise qui l’a sélectionné premier au classement général en 2011. Il est reparti toujours aimé. Maintenant, est-il réellement détesté ?

« Ils soutiennent leur équipe, n’est-ce pas », a déclaré Correa après le match de dimanche. « Je ne fais plus partie de leur équipe. Après tout ce que j’ai fait pour l’organisation, c’est du passé. Maintenant, j’ai avancé. Ils ont également progressé. Et je le comprends. Ils veulent que leur équipe gagne et ils veulent que je frappe à chaque fois.

Correa n’a pas pu exaucer leurs vœux. Il a amené les Twins à remporter la victoire qu’ils devaient remporter et a retiré l’avantage du terrain à une équipe qui n’y accordait pas d’importance au départ. Houston a perdu son premier match ALDS à domicile depuis 2015 – la saison recrue de Correa – après avoir terminé 39-42 au Minute Maid Park en saison régulière. Cela s’est terminé, à juste titre, par un merveilleux arrêt de plongée et un lancer puissant de Correa à l’arrêt-court.



Carlos Correa réagit après avoir réussi un doublé en septième manche lors du match 2. (Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)

« Nous devons gagner des matchs de ballon. Nous avons déjà été dans cette situation », a déclaré le vétéran receveur Martín Maldonado. « Nous ne pouvons contrôler qu’un match à la fois. »

Deux défaites mettront fin à la défense de Houston en Série mondiale. L’équipe a maintenant dépensé ses deux meilleurs lanceurs partants, Justin Verlander et Framber Valdez, et affrontera le co-as du Minnesota Sonny Gray mardi à Target Field. Le partant du troisième match, Cristian Javier, a terminé la saison avec une MPM de 5,17 sur la route. Personne ne peut deviner qui commencera le match 4.

Yordan Alvarez est responsable de cinq des huit courses de Houston dans cette série, un effort surhumain qui sera difficile à maintenir. Son home run de deux points au cours de la huitième manche a gâché le blanchissage du Minnesota et a redonné vie à un stade de baseball battu.

Pendant sept manches, l’as des Twins Pablo López l’a fait taire. Il a éviscéré l’alignement des Astros. Houston a retiré sept prises sur des prises, a frappé six coups sûrs et a placé un coureur au troisième but pendant qu’il travaillait. Le premier frappeur a atteint le score dans trois des cinq premières manches. Pas une seule fois il n’a avancé une base.

Houston a pris sept présences au bâton avec des coureurs en position de but contre López. Leur seul coup sûr n’a pas produit de point, mais a permis à McCormick de frapper comme point égalisateur. López l’a déchiré avec trois balles rapides – deux plombs suivis d’un quatre coutures finales que McCormick a balancé sauvagement.

« Il jouait juste au jeu du curseur/du plomb – glisser vers l’extérieur, couler vers l’intérieur. Je pensais que son plomb bougeait beaucoup », a déclaré McCormick. «Je pensais qu’il le plaçait au bon endroit. Cela a commencé au milieu et s’est poursuivi jusqu’au bout. Je pensais qu’il avait fait du très bon travail. C’est un très bon lanceur et il est vraiment dur.

La domination de López a forcé Valdez à ne commettre aucune erreur. Le partant de Houston en a fait beaucoup trop pour qu’on puisse les compter, cédant ainsi tout avantage de lanceur que Houston présumait qu’il possédait.

Le Minnesota a atteint 0,241 contre les lanceurs gauchers au cours de la saison régulière. Seules quatre files d’attente étaient pires. Selon la mesure de la valeur de course de Baseball Savant, Valdez a lancé la quatrième meilleure balle courbe du sport au cours de la saison régulière. Aucune infraction n’a affiché une moyenne au bâton contre les balles courbes inférieure à la marque de 0,161 des Twins.

Il a accroché une balle courbe 1-1 à Correa lors de la première manche. Le nettoyeur l’a écrasé de la clôture grillagée dans le champ gauche pour le premier de ses deux doubles. Jorge Polanco a marqué depuis le premier but, bénéficiant d’un but sur balles de sept lancers délivré par Valdez après avoir pris l’avantage 1-2.

Valdez avait besoin de 62 lancers pour obtenir ses neuf premiers retraits. Trop de ses plombs sont restés dans la zone de frappe, permettant au Minnesota d’élever un terrain qui devrait générer un contact avec le ballon au sol. Kyle Farmer a frappé le premier qu’il a vu à 377 pieds dans les Crawford Boxes pour un circuit de deux points au cours du troisième.

Valdez n’a lancé que 15 balles courbes. Le Minnesota s’en est pris à huit d’entre eux et a reniflé deux fois. Les Twins ont réalisé 44 swings au total contre Valdez. Onze étaient des bouffées. Un petit groove est apparu au milieu des manches, mais Valdez n’a jamais semblé proche de son meilleur moi-même. Contre López, il avait besoin de cela et bien plus encore.

Valdez a commencé la cinquième manche face à un déficit de trois points. Michael A. Taylor a réussi le premier lancer qu’il a lancé pour un simple. Donovan Solano en a frappé un autre dans le champ opposé. Une carie de sacrifice a placé les deux hommes en position de but. Une marche vers Royce Lewis a chargé les bases.

Les huées ont commencé alors que le prochain frappeur s’approchait du marbre. Josh Reddick, le coéquipier de Correa ici pendant quatre saisons, a tweeté avec incrédulité avant le plus grand au bâton du match, alors que l’un des meilleurs joueurs du sport en séries éliminatoires se présentait au marbre. Des huées l’ont salué et Reddick s’est demandé : « Alors pourquoi huez-vous Correa ? »

Alors pourquoi huez-vous Correa ? –Josh Reddick (@JRedDubDeuce) 9 octobre 2023

Valdez n’a réalisé que 87 lancers, mais Phil Maton était prêt dans l’enclos des releveurs de Houston. Le manager Dusty Baker est resté avec Valdez dans l’espoir que son plomb puisse générer une balle au sol. En saison régulière, aucun joueur de baseball n’a produit plus de doubles jeux au sol que Correa.

La décision de Baker suivait une logique solide. Valdez a exécuté comme le capitaine le prévoyait, plaçant un plomb de 96,1 mph au bas de la zone de frappe de Correa.

« C’est un excellent argumentaire. Vers le bas. Normalement, beaucoup de gars exécutent ce lancer pour un double jeu », a déclaré Maldonado.

Correa a passé l’après-midi à claquer des plombs sur un lanceur dans le club-house visiteur. Sa familiarité avec cette batterie l’a préparé précisément à ce qui allait arriver.

« Je savais que Maldy allait couler, changer, et j’étais prêt à l’élever », a déclaré Correa. «J’allais me balancer en dessous même si je manquais le dessous. Je ne voulais pas frapper un ballon au sol dans ce scénario. J’ai réussi trop de doubles jeux en saison régulière. Je ne veux pas frapper pour eux en séries éliminatoires.

Correa a envoyé le plomb dans le champ central peu profond pour un simple de deux points. Il est arrivé au premier but, s’est cogné la poitrine et a pointé vers l’abri du troisième but. Le silence enveloppait ce stade rempli de huées, une scène d’octobre que Correa a écrite tant de fois auparavant.

« C’est un grand joueur, l’un des meilleurs joueurs de la ligue », a déclaré son coéquipier de longue date Alex Bregman. « Il l’a fait à maintes reprises en séries éliminatoires. Vous lui tirez votre chapeau et essayez de passer au lendemain, de passer au terrain suivant et de continuer à travailler et à vous battre.

Correa a ajouté : « Je sais ce qui se passe quand ils perdent un match. J’ai été de l’autre côté et je connais le discours, les réunions et tout ce qui se passe. Ils seront prêts à jouer lors du prochain match. Nous aussi.

(Photo du haut de Carlos Correa réussissant un doublé d’un point lors de la première manche : Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)