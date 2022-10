Cette vente raide et bon marché offre jusqu’à 60% de réduction sur les vestes d’hiver isolées

Steep and Cheap organise une nouvelle vente jusqu’à manteaux et plus pour hommes et femmes à travers 30 octobre. Peu importe où vous allez ensuite, s’il fait froid, vous voudrez quelque chose d’isolant pour vous garder au chaud et au chaud.

La plupart de ce que vous trouverez se situera dans la fourchette de prix de 150 $ à 200 $. Mais vous pouvez trouver des choses encore moins chères pour vos besoins.

Les hommes et les femmes qui sont fans de Stoic peuvent obtenir une tonne de vestes isolées. En ce moment, cela commence à 30 $. C’est le type de veste bouffante que vous voulez emporter avec vous les jours de station d’hiver. Il est fabriqué avec une coque en polyester et un revêtement DWR pour une protection contre la pluie. La pour 32 $ est également fait pour vous protéger pendant le froid hivernal. Il y a aussi ce stoïcien qui commence à 42 $.

Stoic n’est pas la seule marque que vous pouvez acheter. Il y a aussi Mammut. À l’origine 450 $, ce pour les femmes est maintenant de 247 $. Il est compatible avec un casque, vous saurez donc que vos oreilles peuvent être au chaud et protégées. Et il y a des ouvertures de poignet élastiques pour sceller votre chaleur. Si les hommes recherchent une veste similaire, ils peuvent également obtenir l’équivalent masculin de celle-ci. pour 270 $.

Les autres marques incluent North Face, Mountain Hardware, Patagonia, Backcountry, Adidas et plus encore. Et si vous avez besoin de vestes isolantes pour vos enfants, vous pouvez également les acheter. Si vous voulez plus d’options de vestes chaudes pour votre prochain voyage, consultez cette offre sur aujourd’hui.