Cette vente d’un jour offre jusqu’à 30 % de réduction sur les haut-parleurs, les écouteurs, les barres de son Bose et plus encore

Si vous cherchez haut-parleurs, écouteurs, barres de son, écouteurs sans fil ou d’autres appareils audio, il est difficile de battre Bose en termes de qualité. En ce moment, Amazon a baissé le prix sur jusqu’à 30 %. Mais ces offres expireront ce soir.

Bose Le QuietComfort 45 a été choisi par CNET comme l'un des meilleurs écouteurs de l'année. Il a la même conception externe que son prédécesseur, le QuietComfort QC35 II, ainsi que les mêmes pilotes, mais ces écouteurs ont USB-C au lieu de micro-USB et un microphone externe supplémentaire pour une meilleure prise de voix, portant le total à six microphones. Sa suppression du bruit est de premier ordre et la batterie dure jusqu'à 25 heures par charge. Ces écouteurs incluent également un couplage Bluetooth multipoint, vous pouvez donc les connecter simultanément à votre ordinateur et à votre téléphone.

Bose/CNET Ce haut-parleur Bluetooth offre un véritable son à 360 degrés, est classé IP55 résistant à la poussière et à l'eau et dispose d'un microphone intégré pour prendre des appels et accéder à l'assistant vocal. Il dispose également d'un couplage multipoint pour que vous puissiez facilement basculer entre deux appareils en même temps. Vous pouvez également l'associer à d'autres haut-parleurs SoundLink pour le mode fête ou le mode stéréo pour un son plus riche lorsque vous organisez un événement.

Bose/CNET Les téléviseurs sont rarement dotés d'un son de qualité, et c'est là que les barres de son entrent en jeu. Ce haut-parleur TV Bose est doté de deux haut-parleurs large bande inclinés qui clarifient et élèvent la parole pour un meilleur son global. Il dispose également d'un mode de dialogue pour d'autres améliorations de la voix et d'une amplification des basses pour plus de profondeur. Il est également compatible avec le Bose Module de basses 500 ou 700si vous souhaitez ajouter un subwoofer, mais ceux-ci sont vendus séparément.

Bose/CNET Nos écouteurs sans fil préférés de l'année, les écouteurs Bose QuietComfort 2, sont disponibles pour 50 $ de moins que ce qu'ils proposent généralement en ce moment. Le boîtier est plus petit que le prédécesseur et la suppression du bruit et le son global ont été améliorés, ainsi que les performances d'appel vocal. Ces écouteurs de deuxième génération ont également quelques changements d'embouts pour permettre plus de flexibilité afin que les gens puissent personnaliser un ajustement sûr. Ces écouteurs ont jusqu'à 6 heures d'autonomie et sont étanches IPX4.

Il existe également de nombreuses autres offres disponibles, alors assurez-vous de magasiner le chez Amazon.