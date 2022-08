Cette vente de 2 jours chez Fleur & Bee offre 50% de réduction sur les soins de la peau sur tout le site

Fleur & Bee, l’une de mes marques de soins de la peau préférées, a une toute nouvelle offre à partir d’aujourd’hui et jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) demain soir, le 18 août. Utilisation du code d’offre SUMMERAHOYtous les produits que vous ajoutez à votre panier verront une .

Avec le rabais, le maximum que vous paierez est de 54 $ sur un qui comprend son nettoyant pour le visage signature, son toner à l’eau de rose, son toner à la vitamine C, sa crème pour les yeux et sa crème hydratante. Si vous voulez un ensemble plus petit, obtenez ceci pour 31 $. Cet ensemble se compose d’un nettoyant pour le visage, d’une crème hydratante et d’une crème pour les yeux. J’ai essayé à peu près tout en vente, et il y a beaucoup de produits que je peux recommander.

Pour les personnes qui ont besoin d’une crème hydratante qui hydrate, prenez ceci pour 14 $. Pour donner à votre peau une cure de désintoxication, utilisez ceci pour 13 $. Si vous avez besoin de rétinol, les utilisateurs de soins de la peau trouveront des hydratants et des sérums doux. Fleur & Abeille est de 18 $ avec 0,03 % de rétinol qui aide à lisser les rides et ridules. Et, le dernier produit de Fleur & Bee, , est un sérum au rétinol pour 20 $. Avec encore moins de rétinol à 0,01%, il ne m’a causé aucune irritation et peut être utilisé avec Youth Fairy pour une force maximale.

Enfin, ma dernière suggestion est de vérifier le pour 9 $. C’est la base de toute votre routine de soins de la peau, de jour comme de nuit. Il mousse légèrement et nettoie très bien le maquillage de votre peau. De plus, il ne laisse pas votre peau parfaitement propre après.

Étant donné que cette vente à durée limitée se termine bientôt, vous voudrez profiter de cette offre pendant que vous le pouvez pour des soins de la peau abordables qui ne vous ruineront pas.

