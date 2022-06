Cette vague de Covid pourrait être le début de notre « nouvelle normalité », disent les experts

En réalité, les cas de Covid-19 n’ont cessé d’augmenter à l’échelle nationale depuis fin mars. Les taux d’hospitalisation et de mortalité restent faibles et le resteront probablement. Mais au-delà de cela, de nombreux experts disent qu’ils sont incapables de prédire la trajectoire de la vague actuelle, y compris comment et quand elle se terminera.

Des événements en salle bondés et des vols complets où les masques sont rares et espacés suggèrent que la pandémie est un souvenir lointain et désagréable.

Les poussées précédentes ont été causées par l’émergence de nouvelles variantes de Covid. Cette vague est alimentée principalement par le déclin des immunités, dit Dr David Dowdyprofesseur agrégé d’épidémiologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health et médecin aux Baltimore Medical Services.

L’immunité que les gens ont acquise en se remettant de la vague d’omicron en décembre et janvier s’estompe, permettant à l’omicron et à ses sous-variantes « de faire [their] tourne à nouveau », a déclaré Dowdy à CNBC Make It. Et de nombreux Américains ne prennent plus de précautions Covid particulièrement strictes, en supposant que s’ils tombent malades, ils se rétabliront probablement sans jamais être hospitalisés.

Pris ensemble, cela aide à expliquer les deux derniers mois d’augmentation des cas: la moyenne mobile sur sept jours du pays des nouveaux cas quotidiens s’élève à 109 032 mercredi, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies. Ce grand nombre est probablement un sous-dénombrement important, de nombreuses personnes s’appuyant désormais sur des tests à domicile – et non rendre compte de leurs résultats – ou en évitant complètement les tests Covid.

« Nous constatons cette déconnexion entre le nombre » officiel « de cas, par exemple, et le pourcentage de positivité ou d’autres indicateurs comme la surveillance des eaux usées », déclare Dowdy.