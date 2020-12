La police du district de Hathras, dans l’Uttar Pradesh, a fait une descente dans une unité de fabrication d’épices mardi après qu’un signalement ait suggéré que l’usine produisait des épices frelatées en utilisant de faux ingrédients.

Selon un rapport du Times of India, le propriétaire de l’usine, Anoop Varshney, a été arrêté et l’usine elle-même a été scellée.

Au cours du raid dans la région de Navipur du district, la police a trouvé plusieurs épices qui comprenaient de la poudre de piment rouge, du garam masala, de la poudre de coriandre, du curcuma et autres. Cependant, toutes ces épices étaient fabriquées avec de faux ingrédients comme la bouse d’âne, des colorants artificiels non comestibles et même de l’acide et du foin. Ils ont également mélangé des marques locales.

Les flics ont maintenant prélevé environ 27 échantillons de l’usine et les ont envoyés aux laboratoires pour analyse. Une fois les résultats des tests confirmés, une plainte sera déposée contre le propriétaire en vertu de la Loi sur la salubrité et les normes alimentaires.

Les flics ont déclaré qu’ils avaient également saisi environ 300 kg de « fausses épices » de l’usine.

Un incident similaire a été signalé à Basti. Selon un rapport du PTI, l’Uttar Pradesh Special Task Force (STF) a mis fin à un racket vendant des tickets tatkal des chemins de fer indiens et arrêté son cerveau du poste de police de Chhavni dans le district de Basti cette semaine. Un total de 245 billets de train, dont 243 billets de tatkal utilisés dans le passé, un téléphone portable, deux ordinateurs portables et certains documents ont également été saisis, a indiqué la STF.

Un résident de Pothiyapalayam à Tirrupur (Tamil Nadu) est récemment tombé sous le scanner de The Railway Protection Force après avoir découvert que l’homme avait développé deux applications Android pour accélérer le processus de réservation de billets de train tatkal.

L’ancien de l’IIT qui a été identifié comme S Yuvarajaa aurait conçu deux applications, à savoir « Super Tatkal » et « Super Tatkal Pro », qui contournaient le système IRCTC et aidaient les utilisateurs à réserver rapidement des billets de tatkal confirmés, a rapporté The New Indian Express. Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) est une filiale des chemins de fer indiens qui gère la réservation électronique des billets.