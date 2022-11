Cette tortue ninja escaladant un mur sans effort vous laissera perplexe

Si vous avez regardé le film d’action comique Ninja Turtles, cette vidéo virale est faite pour vous. Le célèbre film dépeint trois tortues génétiquement mutées, sortant des égouts et faisant l’extraordinaire pour protéger la ville du mal. Pour en revenir au monde réel, les tortues sont généralement considérées comme des animaux lents. Bien que leur rythme ne soit pas précipité, ces créatures lentes se retirent à l’intérieur des coquilles chaque fois qu’elles sentent un danger. Cela étant dit, bien que les tortues puissent rester aussi bien sur terre que dans l’eau, vous serez étonné de voir celle-ci escalader un mur.

Le compte Instagram Animals Lovers a déposé cette étrange vidéo sur l’application de partage de photos qui a étourdi les utilisateurs des réseaux sociaux. “Tortue Ninja!” lit la légende appropriée.

Dans le clip désormais viral, on peut voir un bébé tortue s’accrocher à un mur et l’escalader avec ses quatre pattes minuscules. La tortue semble posséder un pouvoir surnaturel car elle accomplit facilement cet exploit particulier. Du point de vue d’un homme ordinaire, il semble que la tortue ait un aimant attaché à ses pattes à l’aide duquel elle monte le mur de grande hauteur de manière transparente.

Bien que l’escalade d’un mur soit un phénomène régulier chez les lézards, les escargots et autres arthropodes. Les internautes ont été obligés de se frotter les yeux d’incrédulité en regardant cette cascade époustouflante, réalisée par le bébé tortue.

Dès que la vidéo a été mise en ligne sur Instagram, les internautes ont afflué vers les commentaires pour partager leurs réflexions. “Jamais vu ça”, s’est exclamé un utilisateur. “Comme c’est mignon! J’espère qu’il/elle va bien !” en a laissé tomber un autre. Une troisième personne était d’accord avec la légende et a remarqué “Petite tortue ninja”.

Jusqu’à présent, la cascade bizarre de la tortue a attiré plus de 7,6 millions de vues et reçu plus de 758 000 likes sur Instagram. Ce n’est pas la première fois que l’on voit des tortues faire quelque chose d’extraordinaire. Dans une autre vidéo virale partagée sur YouTube, un groupe de tortues a été vu essayant de s’équilibrer sur un rocher.

Ces animaux semblaient jouer à une sorte de jeu de clan. Alors que les bûches de bois commençaient à rouler dans les eaux, les tortues se balançaient également avec elles jusqu’à ce qu’une à une, elles perdent l’équilibre et tombent dans le plan d’eau.

