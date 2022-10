Cette tortue essayant d’aider son ami est une leçon de soutien et d’encouragement

Les animaux montrent souvent un niveau de compassion les uns envers les autres, nous donnant ainsi, à nous humains, des leçons de vie. Une vidéo d’une tortue aidant son copain est devenue virale sur Facebook. Le politicien Vishal Dhangar a partagé la vidéo d’une tortue aidant son ami au milieu de la route via sa page “King Vishal Dhangar”. La vidéo d’une minute montrait une tortue essayant de retourner son compagnon à l’envers. Il pousse son ami plusieurs fois pour essayer de le retourner dans la bonne position.



La tortue se fatigue même après un point et fait une pause avant de réessayer. Après plusieurs tentatives où la tortue est incapable d’aider son amie, le vidéaste intervient et l’aide. Il retourne la tortue dans la bonne position pour qu’ils puissent continuer à voyager.

Une observation intéressante est que tout le temps où la tortue est à l’envers, elle ne révèle aucune partie de son corps en dehors de la carapace. C’est un mécanisme de défense qu’ils adoptent pour éviter d’être attaqué par un prédateur.

Top showsha vidéo

La vidéo est devenue virale sur la plateforme de médias sociaux avec plus de 3,2 lakh vues et plus de 16 000 likes. La légende de la vidéo se traduisait par : « On ne devrait jamais être la cause de la chute de ses proches, mais plutôt essayer de les élever. Apprenez des créatures qui ne peuvent pas parler.

Les gens dans la section des commentaires ont qualifié la vidéo de touchante. La vidéo est en effet une leçon pour les humains du monde entier à s’aimer et à se soutenir. Il faut toujours essayer d’aider ses collègues, ses amis et ses sympathisants plutôt que d’essayer de les abattre.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici