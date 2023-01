Cette toilette peut se transformer en salle disco en appuyant sur un bouton

Nous rencontrons chaque jour une variété de vidéos virales sur les réseaux sociaux. Des bobines artistiques aux bobines amusantes, nous aimons les regarder toutes. De même, une vidéo d’une toilette unique est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. Il montre un homme entrant dans des toilettes d’apparence normale et les transformant en discothèque en appuyant sur un bouton. Et la vidéo de cette salle de bain unique en son genre a laissé de nombreux utilisateurs de médias sociaux stupéfaits.

De nos jours, la décoration intérieure est devenue une passion pour beaucoup. Les gens trouvent de nouvelles idées pour donner à leur maison une touche unique. Cette vidéo virale montre comment un homme a conçu ses toilettes compactes de l’une des manières les plus inimaginables possibles. Dans la vidéo, on le voit entrer dans les toilettes et faire un panoramique de la caméra dans toutes les directions, affichant apparemment ses toilettes de fantaisie. Bientôt, il appuie sur un bouton qui transforme les toilettes bien éclairées en une salle de disco avec des lumières multicolores flashy et de la musique forte.

Jetez un oeil à la vidéo virale ci-dessous:

La vidéo commence par l’homme entrant dans les toilettes et montrant les spectateurs. Il fait d’abord un panoramique de la caméra sur les murs en miroir des toilettes. Ensuite, il appuie sur un bouton fixé juste à côté d’un des miroirs. Instantanément, la vue des toilettes change en une seule pression sur le bouton. La pièce devient d’abord complètement sombre, pour se transformer en une salle de discothèque en quelques secondes. En plus des lumières RVB, la chanson populaire Mi Gente de J Balvin et Willy Williams commence également à jouer en arrière-plan.

La vidéo a été publiée sur Instagram en août dernier. Depuis qu’il a été partagé, le clip viral a amassé plus de 20 millions de vues avec plus de 1,8 million de likes sur la plateforme de médias sociaux. Dans les commentaires, plusieurs utilisateurs ont partagé leurs opinions sur les toilettes disco.

Que pensez-vous de cette toilette unique?

