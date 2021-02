CSPAN

Les images de sécurité montrent à quel point les émeutiers du Capitole sont proches des législateurs et des membres du personnel.

Les responsables de la mise en accusation de la maison – en utilisant des images de sécurité inédites du Capitole des États-Unis et une carte du bâtiment – ont révélé à quel point les émeutiers se sont rapprochés du personnel et des législateurs le 6 janvier, soulignant la menace que les insurgés représentaient pour tout le monde.

Ces clips, diffusés mercredi pendant les huit heures de dispute des démocrates lors du deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, ont révélé une série de quasi-accidents. Parmi les plus choquants, citons le moment où le sénateur Mitt Romney (R-UT) a failli tomber sur des attaquants, et un autre lorsque les émeutiers ont presque trouvé un groupe de huit membres du personnel se cachant dans le bureau du président Nancy Pelosi.

Dans un clip, on voit Romney essayant de quitter la salle du Sénat pour marcher par inadvertance dans la direction des émeutiers entrants. L’officier de police du Capitole, Eugene Goodman, le rencontre et lui ordonne de sprinter dans l’autre sens.

REGARDER: De nouvelles images montrent l'agent Eugene Goodman précipiter le sénateur Mitt Romney loin des émeutiers

Comme l’a souligné Del. Stacey Plaskett (D-Virgin Islands), l’étroitesse de ces rencontres est importante car il y avait des émeutiers présents qui semblaient désireux de faire des lésions corporelles à des responsables, y compris Pelosi et alors vice-président Mike Pence.

« Nous savons par les émeutiers eux-mêmes que s’ils avaient trouvé le Président Pelosi, ils l’auraient tuée », a-t-elle déclaré. se référant à des déclarations que les gens avaient fait de leurs intentions dans le Capitole. Les législateurs, dont Romney, ainsi que d’autres républicains qui ont refusé de contester la certification des résultats des élections, ont également fait l’objet de réactions négatives importantes de la part des partisans de Trump et ont peut-être également été la cible de violences.

Il y a eu des rapports précédents sur la gravité de l’attaque contre le Capitole étant donné les attaches et les armes que les émeutiers ont emportées avec eux – et ces nouvelles vidéos étaient une illustration frappante de la proximité d’un appel.

Les démocrates ont souligné les conséquences stupéfiantes de l’attaque du 6 janvier, au cours de laquelle cinq personnes sont mortes. Et au cours de leurs deux premiers jours de débats, ils ont souligné à quel point les émeutiers avaient le potentiel de blesser encore plus de gens.

«Nous savons tous que cette terrible journée aurait pu être bien pire», a déclaré le représentant Eric Swalwell (D-CA). «Vous savez à quel point vous vous êtes rapproché de la foule. Certains d’entre vous, je crois, pouvaient les entendre, mais la plupart du public ne sait pas à quel point ces émeutiers vous ont approché.

Des images de sécurité et une carte ont révélé à quel point les émeutiers étaient proches des législateurs

Dans une série d’arguments convaincants comprenant des bandes de sécurité intérieure du Capitole juxtaposées à des vidéos publiées par les manifestants, Plaskett et Swalwell ont démontré à quelle vitesse les émeutiers sont entrés par effraction dans le Capitole et se sont dirigés vers les législateurs de la Chambre et du Sénat.

Dans l’un des clips de sécurité que Plaskett a joué, des émeutiers se sont approchés de la chambre du Sénat alors que Pence et sa famille commençaient à évacuer – et se sont approchés de leur emplacement. À peu près au même moment, Trump dénigrait toujours Pence pour avoir refusé de contester les résultats des élections, incitant ses partisans à attaquer le vice-président.

« La foule cherchait le vice-président Pence – à cause de son patriotisme », a déclaré Plaskett.

Sensationnel. Des images de sécurité que je n'ai pas vues auparavant montrent à quel point la foule de Trump a eu l'occasion de mettre la main sur Mike Pence

Une autre vidéo montre que des émeutiers désireux de retrouver Pelosi sont presque tombés sur un groupe d’employés qui se cachaient dans son bureau. Après avoir dépassé le bureau, les assaillants étaient en train de frapper dans l’un des couloirs et de frapper aux portes, y compris la pièce où les employés s’étaient barricadés. En pénétrant par effraction dans la pièce et en rencontrant une autre porte, l’attaquant en question s’en va.

« Vous pouvez entendre la terreur dans leurs voix alors qu’ils décrivent ce qui leur arrive alors qu’ils sont barricadés dans la salle de conférence », a déclaré Plaskett, tout en partageant l’audio des membres du personnel.

Une vidéo de sécurité récemment publiée montre plusieurs membres du personnel du Président Pelosi se précipitant dans une pièce dans laquelle ils se barricadaient. 7 minutes plus tard, les émeutiers du Capitole tentent d'entrer dans la pièce. «Ils martèlent aux portes en essayant de trouver», chuchote le Président Pelosi, un membre du personnel.

Swalwell a également souligné les rencontres rapprochées des législateurs, en lisant une vidéo montrant des sénateurs évacuant juste au bout du couloir de la foule. «Vous étiez à seulement 58 pas de l’endroit où la foule se rassemblait et de l’endroit où la police se précipitait pour les arrêter», a-t-il déclaré aux témoins rassemblés devenus jurés.

Absolument stupéfiant à quel point les émeutiers se sont rapprochés des sénateurs; de nouvelles images montrent qu'ils se trouvaient à 58 pas des sénateurs au moment de leur évacuation. Schumer et son détail se sont littéralement retournés et ont couru dans la direction opposée alors que la foule était à proximité

Des images ont également souligné comment le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a failli rencontrer des émeutiers lors de son évacuation. Cela le capture en train de courir dans une direction et de se retourner brusquement après avoir vu des gens devant lui. «Ils sont venus à seulement deux mètres des émeutiers», a déclaré Swalwell.

Une vidéo de sécurité récemment publiée montre le chef de la minorité au Sénat de l'époque, Schumer, escorté dans un couloir par ses détails de sécurité, puis se retournant et se précipitant dans la direction opposée. Les officiers se barricadent alors contre la porte.

Prises ensemble, les vidéos ont montré à quel point les législateurs se sont échappés de l’attaque du Capitole – et ont souligné la violence que la police a endurée tout en essayant de les protéger.