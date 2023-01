Cette terre devient leur terre. Les nouveaux citoyens américains ont atteint un sommet en 15 ans

Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis, l’agence qui gère les demandes, ont également annoncé récemment qu’ils mèneraient bientôt un essai d’un test de naturalisation repensé destiné à être plus juste et cohérent. Pour l’évaluation orale, les candidats seront invités à décrire trois photographies d’activités quotidiennes, de la météo ou de la nourriture. L’objectif est de tester l’usage courant de l’anglais, plutôt que de s’appuyer sur des questions complexes dont les réponses peuvent différer considérablement en fonction des histoires personnelles et des pays d’origine des immigrants. (Les candidats seront toujours invités séparément à répondre en anglais aux questions de sécurité dans le cadre de l’examen.)

“Il est bon pour la nation que les gens la rejoignent de la manière la plus complète possible”, a déclaré Ur M. Jaddou, directeur de l’USCIS. “Cela a été une priorité depuis le début de cette administration.”

Les initiatives de l’administration Biden sont un renversement de celles de l’administration Trump, qui a accru l’examen des demandes et rendu le test de citoyenneté plus lourd et plus difficile dans le cadre de son programme visant à freiner l’immigration légale.

Mais la posture d’immigration de cette administration s’est retournée contre lui, éveillant de nombreux résidents légaux de longue date au fait qu’une carte verte ne les protège pas de l’expulsion. Et beaucoup se sont sentis obligés de demander la citoyenneté pour pouvoir voter.

“La baisse délibérée des taux de naturalisation était l’une des stratégies les plus à courte vue poursuivies par l’administration Trump”, a déclaré Wayne A. Cornelius, directeur fondateur du Center for Comparative Immigration Studies de l’Université de Californie à San Diego.

“La hausse sous Biden reflète principalement l’insécurité causée par la diabolisation incessante des immigrés par les politiciens républicains, ainsi qu’une plus grande confiance dans le fait qu’ils peuvent réussir le test révisé”, a-t-il déclaré. (Le président Biden a rétabli le test précédent après son entrée en fonction, en vue de le réorganiser encore plus.)

Mme Leveille avait vécu aux États-Unis pendant plus de trois décennies, élevant quatre enfants nés aux États-Unis, avant de décider de devenir citoyenne. “J’avais une carte verte et je n’y avais jamais pensé jusqu’à ce que Trump devienne président”, a-t-elle déclaré.