Cette tendance virale sur Twitter fait que Desis se sente vieux

Ayant grandi à l’aube de la révolution Internet, la génération Z indienne a été exposée à une culture internationale bien plus tôt dans sa vie que la génération Y et la génération X. Contrairement aux personnes des générations plus âgées qui ont entendu pour la première fois une chanson d’un artiste américain ou britannique dans leur milieu Dans la vingtaine, les Zoomers n’étaient que des adolescents lorsque les chansons anglaises ont commencé à devenir populaires en Inde. Rien n’illustre mieux cela qu’une tendance dynamique sur Twitter. Comment la génération Z liée à l’écoute de Justin Bieber’s Baby a-t-elle fini par déclencher la nostalgie de Bollywood des années 2000 pour les anciens désirs ?

Tout a probablement commencé avec ce tweet. “Quelle est la 1ère chanson anglaise que vous avez entendue et pourquoi était-ce Baby de Justin Bieber ?”, a demandé un internaute.

Quelle était la 1ère chanson anglaise que vous avez entendue et pourquoi était-ce Baby de Justin Bieber ?— Imsal (@Jashyyyyyyyyyy) 24 janvier 2023

Beaucoup de gens liés à cela. Après tout, Justin Bieber’s Baby était la vidéo YouTube la plus regardée à un moment donné. Il jouissait également d’une grande popularité internationale. Ceux qui n’étaient pas d’accord ont mentionné les premières chansons anglaises qu’ils ont entendues dans les commentaires. Il comprenait “tant que tu m’aimes” des Backstreet Boys, “I’m a Barbie Girl” des films Barbie et “Smack That” d’Akon. Toujours dans le même stade.

Ensuite, des personnes plus âgées sont tombées sur la tendance qui se développait lentement. Leur expérience a dit différemment de ce que le tweet original a dit. “Not Baby de Justin Bieber, c’était ma première chanson en anglais”, a écrit un autre utilisateur. Ils avaient joint une vidéo de Mahiya d’Awarapan qui a une petite introduction en anglais.

Il s’avère que cela a suscité un fort sentiment de nostalgie parmi d’autres. Un utilisateur a répondu avec une chanson de Dhoom, qui avait également des paroles en anglais entre des libellés en hindi.

Pour un utilisateur, c’était Something Something de Mika Singh. Les personnes dans la section des commentaires ont trouvé ce choix très pertinent ! A influencé une génération, semble-t-il.

Une chanson de Bollywood plus récente qu’une personne a répertoriée était Tera Hone Laga d’Ajab Prem Ki Gajab Kahani. Ses paroles de départ, “Shining in the couching sun like a pearl upon the ocean”, sont plutôt célèbres.

Bien que ces tweets rappellent aux gens des chansons, ils remontent à il y a plus de dix ans, ils semblent également faire en sorte que les gens se sentent plutôt vieux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici