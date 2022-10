Cette tendance de paris n’augure rien de bon pour les chances des Bears contre les Commanders lors du Thursday Night Football – Shaw Local

Matt Eberflus et les Bears de Chicago auront une petite semaine pour se préparer à une rencontre à domicile avec les Washington Commanders le Thursday Night Football. Et l’histoire récente suggère que nous devrions nous inquiéter des chances des Bears de mettre fin à leur dérapage de deux matchs.

Depuis 2015, les entraîneurs en chef des recrues ont une fiche de 8-18 (30,8%) contre l’écart du Thursday Night Football via cet article de 4for4.com. Les entraîneurs-chefs des recrues ont une fiche de 0-2 contre l’écart avec une paire de défaites pures et simples dans ce scénario jusqu’à présent cette saison, qui ont toutes deux eu lieu au cours des deux dernières semaines.

Eberflus a reconnu lundi que la courte semaine change la façon dont son équipe se préparera pour le match de jeudi contre les Commanders.

“Je suis dans le coin depuis un certain temps, et je dirais que la meilleure façon de le faire est de s’assurer que les joueurs sont frais”, a déclaré Eberflus aux journalistes. lors de son point de presse En Lundi. « Assurez-vous qu’ils sont frais. Faites beaucoup de passages en revue. Nous allons le faire, alors nous aurons une visite guidée aujourd’hui. Nous aurons une visite le lendemain (mardi), puis nous aurons un entraînement le dernier jour, la veille du match. Ce sera une pratique rapide de type zone rouge avec des casques. Et puis c’est beaucoup de travail mental.

“Donc, vous devez être préparé mentalement”, a ajouté Eberflus. « Parce que tu es déjà presque dans les 48 heures de préparation. Ça devient assez serré. Et puis tu fais plein de choses le jour du match. Nous avons des réunions et des visites le jour du match car c’est un match de nuit. Il est 7h15. Vous essayez juste de préparer les gars du mieux que vous pouvez dans ce laps de temps.

Pour aider à fournir un contexte, l’entraîneur-chef de première année Mike McDaniel et ses Dolphins de Miami ont subi une défaite de 27-15 contre les Bengals de Cincinnati lors du jeudi soir de football de la semaine 4. Ils étaient un outsider de 4 points et ont perdu le quart partant Tua Tagovailoa au début de ce jeu.

La semaine dernière, Nathaniel Hackett et les Broncos de Denver ont carrément perdu en tant que favoris de 3,5 points dans une défaite de 12-9 en prolongation contre les Colts d’Indianapolis. Pas un seul touché n’a été marqué dans ce match, mais les Broncos ont certainement eu leurs chances.

Le contexte de ces deux jeux est essentiel pour aider à mettre en évidence le problème d’accorder trop d’importance aux tendances. Chaque situation est généralement différente, et il y avait probablement un argument selon lequel les Dolphins et les Broncos étaient du bon côté du point de vue des paris.

Cela dit, la théorie derrière les entraîneurs-chefs recrues en difficulté lors du Thursday Night Football aurait du sens. C’est une courte semaine de préparation, et peut-être qu’ils ne sont pas aussi familiers avec la planification de match lors d’un horaire abrégé.

Eberflus a guidé les Bears vers un départ 2-3 lors de sa première année à la barre. Son équipe a été meilleure en seconde période, illustrant la capacité du staff à faire des ajustements en cours de match. Les Bears n’ont cédé qu’un seul touché en deuxième mi-temps et ont surclassé leurs adversaires par une marge de 50-23 au cours de leurs deux derniers quarts.

Mais ils devront être meilleurs dès le départ dans un match gagnable contre les commandants de Ron Rivera, qui ont une fiche de 1-4 et sur un dérapage de quatre matchs. Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, répertorie ce jeu comme un choix. Donc, ce jeu est vraiment un toss-up.

Êtes-vous prêt à parier contre l’histoire récente et à soutenir les Bears ? Si c’est le cas, inscrivez-vous avec Caesars Sportsbook aujourd’hui pour profiter de leur offre pour les nouveaux utilisateurs avant de placer ce premier pari.

Le coup d’envoi est prévu à 19h15 CT à Soldier Field et sera diffusé sur Amazon Prime.