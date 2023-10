La cuisine parisienne semble synonyme de perfection. On adore les croissants feuilletés sans égal au petit-déjeuner, les sublimes sandwichs jambon-beurre au déjeuner. Mais en tant qu’habitant, laissez-moi vous dire : Paris a un talon d’Achille culinaire dont personne ne parle : la nourriture de rue.

Écoutez, je craque aussi facilement pour les tendances culinaires de TikTok que n’importe qui possédant un téléphone et un pouce, mais quand il est devenu plus facile de trouver un cheeseburger que du bœuf bourguignon à Paris, j’ai commencé à m’inquiéter. Il ne s’agit pas d’aliments étrangers qui arrivent sur la scène – cela se produit depuis des siècles : les pommes de terre années 1700, Kipferl viennois (le prédécesseur du croissant) dans le années 1800. Les sonnettes d’alarme concernaient moins quoi Les Parisiens mangeaient et plus encore comment ils le mangeaient.

Je vis en France depuis 17 ans, suffisamment de temps pour commettre ma part de faux pas culturels. L’un des moments les plus mémorables a été de manger un sandwich au poulet alors que je me rendais au cours de journalisme 101, pour ensuite être arrêté par un homme qui me souhaitait « Bon appétit ». D’après son ton, il était clair qu’il espérait que mon appétit était tout sauf bon. Manger sur le pouce, j’ai réalisé, était à peu près aussi socialement acceptable que de coller des crottes de nez sur une rampe. Cela allait à l’encontre de la structure rigide des repas en France, qui est si bien ancrée qu’elle est protégée par l’UNESCO en 2010. Mais, comme l’a dit un jour le journaliste culinaire français Emmanuel Rubin m’a diton ne protège pas les choses qui ne sont pas en danger – et alors que j’assistais à l’ouverture officielle d’un énième bar à sandwichs au fromage grillé dans ma rue, je ne pouvais m’empêcher de me demander si l’arrivée de la street food à Paris était un signe avant-coureur de la dissolution de cette tradition française, une menace pour le mode de vie à la française ?

«La France s’attaque», a déclaré Rubin lorsque je lui ai posé cette question. La France « se met à table ». Il s’attarda sur ce verbe : « s’attabler,» avec justesse impossible à rendre en anglais sans recourir à des périphrases. “A New York, un hot-dog inhalé dans la rue fait partie de la mythologie”, poursuit-il. « En France, ce fameux jambon-beurre, on le mange au comptoir. Ou vous vous asseyez pendant dix minutes.

API/Gamma-Rapho via Getty Images

Les « grands plats » de France, dit-il, citant les ragoûts paysans et les blanquettes bourgeoises, étaient toujours cuisinés (et consommés) à l’intérieur, que ce soit dans des châteaux, des fermes ou des habitations urbaines exiguës. “La France est un pays qui vit à l’intérieur, qui mange à l’intérieur”, a-t-il déclaré. “Pourquoi ? Comment? Pour cela, il faut demander à un historien.

Alors je l’ai fait. Patrick Rambourg est l’auteur du récent ouvrage Histoire du Paris gastronomique. Il a déclaré que si la cuisine de rue avait un précédent historique à Paris – il y avait des tourtes à la viande cuites dans des fours mobiles au Moyen Âge et des « pommes Pont-Neuf » vendues sur le pont éponyme au XVIIe siècle – ces rares offres ont disparu avec la montée en puissance de la mode. restaurant dans les années 1800.

Une préoccupation concomitante pour l’hygiène, inspirée peut-être par Napoléon Bonaparte, ambivalent en matière de nourriture et obsédé par la propreté, qui oubliait régulièrement de nourrir ses invités– a peut-être été le clou dans le cercueil de la street food parisienne. Beaucoup ignorent que les fameuses heures de déjeuner en France ne sont pas un rituel ancien mais plutôt un 19ème siècle invention créée pour aérer les usines exiguës et éloigner la tuberculose.

Aujourd’hui, il n’est pas seulement antisocial de manger à son bureau à Paris ; c’est en fait illégal.

La vulgarité perçue de manger en public à Paris peut expliquer le regard de côté que j’ai eu en mangeant mon sandwich au poulet sur le pouce, selon le journaliste culinaire et professeur d’université Domenico Biscardi. Originaire de Rome – où j’ai récemment compté dix hommes vêtus de costumes impeccables buvant des glaces en se promenant – Biscardi est fasciné par ces mœurs culturelles depuis son arrivée à Paris il y a 20 ans. Il observe que lorsqu’un Français est contraint par les circonstances de manger en public, il se « protège » souvent en se retranchant dans un coin. Certains s’excusent même auprès des passants par honte. (Si seulement les hommes parisiens étaient si timides à l’idée d’uriner en public.)

Quoi qu’on en soit, le fait demeure : les Parisiens de toutes les couches sociales évitent de manger sur le pouce depuis des siècles. Même ceux qui se trouvaient plus bas sur le totem avaient une meilleure option dans le bouillon. Allison Zinder, guide touristique parisienne et éducatrice gastronomique, est une experte en la matière. Elle m’a dit que les bouillons ont fait leurs débuts en 1854 avec un boucher industrieux vendant un simple bouillon ; en 1900, il y avait 250 bouillons à Paris servant de tout, de la mayonnaise aux œufs et des escargots à la tête de veau et au vol au vent. Si Paris possédait déjà une cuisine prolétarienne profondément enracinée, que lui fallait-il importer la nourriture de rue pour?

Paulo Amorim/Moment Inédit via Getty Images

La réponse pourrait résider dans l’anglicisme, selon Rubin. « On ne dit pas cuisine de rue,“, a-t-il déclaré, ajoutant que la mondialisation dans les années 1990 avait cédé la place à une certaine brooklynisation des tendances alimentaires en France qui glorifiaient la pizza et les hamburgers. Tout comme les Américains ont l’habitude de « réinterpréter » (toux, bâtardise) les plats français au-delà de toute reconnaissance, il en va de même pour de nombreux Parisiens. bagels faire hésiter les New-Yorkais (y compris le vôtre).

Aujourd’hui, la street food parisienne a un accent résolument étranger. Le récent du Bonbon liste L’un des meilleurs plats de la ville comprend la poutine, les empanadas, le poulet frit et les rouleaux de homard, même si les versions proposées sont aussi éloignées de leurs origines que le bagelwich l’est des épiceries fines juives historiques. Bien que je sois certainement la dernière personne à dire à qui que ce soit à quoi devraient ressembler les plats « authentiques » vietnamiens, mexicains ou même français, il est difficile de ne pas conclure que la cuisine de rue parisienne est plus une question d’Instagrammabilité qu’une véritable nourriture – uniquement du fromage et non. saveur.

“C’est comme une bulle spéculative”, a déclaré Biscardi à propos de cette nouvelle scène alimentaire axée sur les concepts, faisant référence aux entrepreneurs qui “voient des possibilités, mais qui ne se concentrent pas nécessairement sur la longévité, la construction, la qualité”.

La même fourberie du capitalisme s’applique également à la cuisine de rue aux accents français, comme l’a expliqué Lauren Collins dans un article célèbre. New yorkais essai sur l’absurdité du « French taco » (une tortilla de farine farcie de bœuf haché et de reblochon). Moi, je suis récemment tombé sur du bœuf bourguignon servi dans une baguette – peut-être le véhicule le moins efficace et le plus salissant pour servir le ragoût imaginable. Tout cela semble généré par l’IA, lié à aucune tradition particulière, à l’exception de la gueule béante de l’appétit de nouveauté des médias sociaux. Si Paris se souciait vraiment de l’authentique cuisine de rueoù est la renaissance de ces pâtés à la viande et de ces pommes Pont-Neuf?

Mais il y a des exceptions : la street food parisienne n’est pas sans âme dans tous les domaines. L’As du Fallafel propose des sandwichs falafels au grand public depuis 1979. Dans le plus ancien marché couvert de Paris, Chez Alain Miam Miam depuis 2005, farcissez les crêpes bretonnes au sarrasin avec des légumes bio, des fromages AOP et des charcuteries de première qualité. En 2021, Nonette a commencé à lancer des bành mí phénoménaux remplis de tout, de la poitrine de porc croustillante aux sardines.

Et nous ne sommes même pas arrivés au kebabcette importation turque de les années 1980 composé de viande rôtie lentement, rasée à la broche et farcie dans du pain, le tout pour bien moins de 10 dollars (frites incluses). Ce plat, apprécié de toutes les générations et de toutes les tranches de richesse, est tellement ancré dans la culture parisienne qu’il est référencé dans les raps de Booba et La Fouine. “S’il y a une cuisine de rue française, c’est bien celle-là”, a déclaré Rubin.

Jelena990/iStock/Getty Images Plus via Getty Images

Mais il est révélateur qu’à Paris, même le kebab, très portable, se déguste assis.

Des changements sont en cours partout dans la culture alimentaire française. Les pauses déjeuner ont abandonné d’une moyenne de 1 heure et 38 minutes en 1975 à 38 minutes en 2019. L’ancien président Nicolas Sarkozy a éliminé le cours de fromage des déjeuners d’État en 2012 pour gagner du temps. Mais certaines choses ne changeront probablement jamais : les terrasses de café se remplissent encore à midi pile, et la street food, du moins pour l’instant, se déguste assis.