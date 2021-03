Alors que le rendement piézoélectrique du bois brut non transformé est relativement faible, il peut être considérablement amélioré en rendant le bois plus élastique. Les scientifiques l’ont testé sur du bois de balsa en utilisant un procédé de traitement spécial et respectueux de l’environnement à base de peroxyde d’hydrogène et d’acide acétique. Cela a conduit à multiplier la puissance piézoélectrique par 55. Concrètement, lorsqu’une charge est appliquée sur le plancher en bois, cela se déforme très légèrement et une tension électrique est générée.

