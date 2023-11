Cette technologie innovante vous convient pour un arbre en utilisant uniquement votre téléphone

Dans l’édition d’aujourd’hui de Play Smart, nous examinons l’une des fonctionnalités les plus récentes (et les plus utiles) offertes par Sportsbox AI. Zéphyr Melton

Bienvenue dans Play Smart, une rubrique régulière d’amélioration des jeux de GOLF.com qui vous aidera à jouer au golf plus intelligemment et mieux.

Sportsbox AI change déjà la façon dont les instructeurs décomposent le swing. Avec un logiciel cinétique d’analyse de mouvement qui convertit les vidéos de votre swing en modèles 3D en temps réel, l’application a décollé dans les cercles d’instruction au cours des dernières années.

Aujourd’hui, l’application s’améliore encore.

En collaboration avec le perturbateur d’équipement LA Golf, l’application Sportsbox AI offre désormais une fonctionnalité qui peut vous adapter à un manche en utilisant uniquement votre téléphone. La fonctionnalité – appelée LA Golf Fit Yourself Experience – n’a besoin que de trois vidéos de swing pour recommander le manche parfait pour votre swing.

« Les golfeurs ont eu deux options pour trouver des clubs où jouer : demander à un ami ou à leur professionnel local ou passer par une expérience d’ajustement souvent coûteuse basée sur un processus de « deviner et vérifier » », a déclaré Jeehae Lee, co-fondateur et PDG de Sportsbox AI. “Grâce à ce partenariat avec la technologie d’IA unique de LA Golf et Sportsbox, nous avons découvert une logique d’ajustement claire basée sur le mouvement qui est beaucoup plus fiable que les évaluations oculaires.”

Non seulement cette technologie permet une expérience adaptée qui peut avoir lieu à peu près n’importe où, mais elle réduit également les coûts. Quiconque a déjà été apte à rejoindre des clubs sait que le processus peut être coûteux (et prendre du temps), mais avec cette fonctionnalité de Sportsbox AI, ces soucis appartiennent au passé.

Lors d’un récent événement Sportsbox à New York, j’ai effectué un montage d’arbre en utilisant la nouvelle fonctionnalité – et le processus s’est déroulé d’une manière remarquablement fluide. En quelques minutes, l’application a analysé mon swing et fait une recommandation basée sur des données sur le manche que je devrais jouer. Ce qui serait normalement une expérience d’un après-midi a été condensé en moins de temps qu’il faut pour prendre un café.

La technologie change désormais non seulement la façon dont on joue au golf, mais aussi la façon dont nous choisissons nos clubs – et tout cela tient dans la poche de notre pantalon.

