Cette technologie d’implant rachidien pourrait restaurer la mobilité des patients atteints de la maladie de Parkinson

Crédits images : En avant

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont diagnostiquées plus tôt et vivent avec cette maladie pendant de plus longues périodes à mesure que les traitements évoluent, mais un symptôme persistant et tardif est la difficulté à marcher. Un nouvel implant rachidien prometteur réalisé par des chercheurs suisses laisse espérer que ce problème pourra également être traité efficacement.

L’équipe multi-institutionnelle est dirigée par En avantune entreprise dérivée de la prestigieuse École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, qui a levé depuis 2015 170 millions de dollars pour développer et commercialiser des dispositifs médicaux destinés aux personnes vivant avec des lésions cérébrales et médullaires.

Le problème présenté aux chercheurs, et bien sûr aux patients eux-mêmes, est la diminution de l’efficacité des traitements chimiques et des stimulations cérébrales profondes à mesure que la maladie commence à affecter la démarche. Même si un supplément de dopamine et une stimulation cérébrale peuvent aider à minimiser les tremblements et autres symptômes, la marche peut encore se détériorer.

Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine, fondateurs de l’équipe de recherche NeuroRestore de l’EPFL qui se concentre sur ce sujet, ont estimé que les signaux neuronaux conduisant à une locomotion réussie pourraient peut-être être améliorés en aval, dans la moelle épinière, plutôt qu’à des loci pertinents du cortex moteur ou du cervelet. . Ils ont été clairement enhardis par le succès d’un implant rachidien destiné aux personnes souffrant de blessures paralysantes; ce nouveau document est une extension du même principe et du même matériel.

Pour définir les attentes, il convient de préciser que ce patient, Marc, est le seul humain à essayer cela, même si, selon lui et d’autres, cela est très efficace. Ces résultats préliminaires seront suivis de tests sur six autres personnes, grâce à une subvention de la Fondation Michael J. Fox.

Comme on peut s’y attendre, l’implant – appelé ARC-IM – n’est pas vraiment simple à installer et nécessite un travail considérable pour le faire fonctionner.

Le patient reçoit d’abord une dentelle d’électrodes autour de la partie de la colonne vertébrale qui envoie des signaux aux muscles des jambes. C’est ici que, même s’il s’agit d’une simplification excessive, le signal « marche » se transforme en rythme complexe de mouvements musculaires que la plupart ont tendance à tenir pour acquis.

Ensuite, une unité de contrôle est attachée et possède des modèles de mouvement formés sur des images de capture de mouvement réelles de la personne qui marche, si possible. Celles-ci sont déclenchées par une activité corticale qui a également été surveillée et caractérisée chez le patient, de sorte que l’unité peut activer les groupes musculaires de manière synchronisée avec l’intention, et non seulement faire fonctionner les jambes comme des machines.

Fondamentalement, en observant le patient essayer de marcher et en comparant cela à une démarche intacte et à des signaux neuronaux, l’implant peut combler le fossé entre eux, complétant ainsi le circuit entre l’intention, l’action et le feedback.

Comme le montrent les vidéos avant et après de Marc se déplaçant, la différence est le jour et la nuit. Là où il avait autrefois du mal à marcher, et notamment dans certaines situations comme entrer dans un ascenseur ou monter des escaliers, il se déplace désormais sans aucune déficience évidente.

« Monter dans un ascenseur… semble simple. Pour moi, avant, c’était impossible. Je patinais, j’avais froid », a déclaré Marc (traduit du français) dans une vidéo de NeuroRestore montrant l’efficacité de l’appareil. «Maintenant, j’entre tranquillement. Je n’ai pas de problème. Cela me permet de mieux marcher, de faire cinq kilomètres sans m’arrêter.

Si vous ne saviez pas qu’il vivait avec la maladie de Parkinson à un stade avancé, vous ne le devineriez certainement pas à la façon dont il se promenait dans sa pittoresque ville natale, près de Bordeaux. Tout au plus pourrait-on penser qu’il a eu une longue journée de ski.

Avec un seul patient enregistré, il faudra un certain temps avant qu’une personne souffrant d’une maladie similaire puisse entrer dans le cabinet de son médecin et dire « donnez-moi cet implant ». Mais l’effet transformateur de la technologie sur Marc était clairement un signal trop fort pour ne pas se vanter un peu. L’article de l’équipe apparaît dans la revue Nature Medicine.

Le million de dollars de la Fondation Michael J. Fox permettra de poser des implants chez les six prochains patients et de permettre une évaluation plus rigoureuse des risques – et tout traitement aussi invasif en comportera. La chirurgie de la colonne vertébrale semble assez délicate, même pour des interventions chirurgicales de ce type, et il y a ensuite les problèmes habituels liés à l’interface transdermique.

Quant à la commercialisation de la technologie (car c’est ainsi que de telles choses tendent à atteindre le plus grand nombre), Onward dispose de tout l’argent et des brevets nécessaires pour y parvenir, ainsi que du droit exclusif de le faire. Avant que l’implant complet ne soit disponible (ce qui pourrait prendre des années), la société a l’intention de proposer une plateforme de stimulation externe de la colonne vertébrale appelée ARC-EX.