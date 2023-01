Cette technologie d’affichage de nouvelle génération est si secrète que je ne peux même pas vous la montrer

Je n’avais pas l’intention d’aller au CES 2023. C’est une corvée, pour être honnête, et si je n’avais pas à y aller, je ne voulais pas. Cependant, quelques semaines avant le salon, Nanosys, une société dont technologie des points quantiques est dans des millions de téléviseurs, a proposé de me montrer un prototype top secret d’un écran de nouvelle génération. Pas n’importe quel écran de nouvelle génération, mais celui sur lequel j’écris depuis des années et qui a le potentiel de détrôner OLED en tant que roi des écrans. J’ai réservé un hôtel immédiatement.

Qu’y a-t-il de si intéressant pour que je conduise huit heures aller-retour pour le voir ? Points quantiques électroluminescents. Ceux-ci sont encore plus avancés que les points quantiques trouvés dans les téléviseurs d’aujourd’hui. Ils pourraient éventuellement remplacer LCD et OLED pour les téléphones et les téléviseurs. Ils ont le potentiel d’améliorer la qualité d’image, les économies d’énergie et l’efficacité de fabrication. Une structure plus simple rend ces écrans théoriquement si faciles à produire qu’ils pourraient inaugurer un monde de science-fiction d’écrans bon marché sur tout, des lunettes aux pare-brise et aux fenêtres.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Les meilleurs téléviseurs du CES 2023

2:16



Le prototype que j’ai vu au CES n’était cependant pas simple. À l’intérieur de la suite Nanosys de l’hôtel Westgate, à quelques pas du centre des congrès, des tables contre les murs montraient différents téléviseurs et moniteurs dotés de points quantiques. Et là, sur une table, la plus éloignée de la porte, se trouvait le prototype de 6 pouces que j’étais venu voir. Un labyrinthe de fils le reliait à des circuits imprimés à plusieurs niveaux. C’était incroyablement plat, comme une feuille de papier brillante. Une galerie d’images colorées de la nature défilant à l’écran, le contenu standard de facto pour les démonstrations d’affichage de pré-production.

J’avais l’impression de regarder quelque chose du futur, parce que, fondamentalement, je l’étais. C’est tellement avant-gardiste que Nanosys a dit que je ne pouvais montrer qu’une image floue et que je ne pouvais pas prendre de vidéo. Ils m’ont dit que leur partenaire de fabrication encore inconnu parlerait davantage de la technologie dans quelques mois, alors j’espère que nous en apprendrons plus bientôt. En attendant, voici ce que je peux vous dire.

Le QD d’hier et d’aujourd’hui

Nanosys



Permettez-moi de revenir en arrière un instant. Les points quantiques sont de minuscules particules qui, lorsqu’elles sont alimentées en énergie, émettent des longueurs d’onde de lumière spécifiques. Des points quantiques de tailles différentes émettent des longueurs d’onde différentes. Ou pour le dire autrement, certains points émettent de la lumière rouge, d’autres du vert et d’autres encore du bleu. Il y a plus de possibilitésmais pour la technologie d’affichage, RVB est tout ce dont vous avez besoin. Ils sont également extraordinairement efficaces, émettant presque parfaitement la même quantité d’énergie absorbée.

Au cours des dernières années, les points quantiques ont été utilisés par les fabricants de téléviseurs pour augmenter la luminosité et la couleur des téléviseurs LCD. Le “Q” dans Téléviseur QLED signifie “quantique”. À l’origine uniquement trouvés dans les téléviseurs haut de gamme, les points quantiques se trouvent maintenant dans les téléviseurs milieu et bas de gamme de marques telles que Samsung, TCL, Hisense, LG et Vizio. Ils permettent couleur amélioréeplus haut Luminosité HDR et plus.

Nanosys



Plus récemment, Samsung points quantiques combinés avec les incroyables rapports de contraste de l’OLED. Leurs téléviseurs QD-OLED (et ceux de Sony) offrent l’une des meilleures qualités d’image de tous les téléviseurs.

Jusqu’à présent, les points quantiques étaient toujours un acteur de soutien dans le jeu d’une autre technologie. Un booster futuriste pour les technologies plus anciennes, améliorant les performances de cette technologie. Les QD n’étaient pas un personnage en soi. Ce n’est plus le cas.

Points quantiques à vue directe

Les points quantiques utilisés dans la technologie d’affichage jusqu’à présent sont ce qu’on appelle “photoluminescents”. Ils absorbent la lumière, puis émettent de la lumière. Avec les téléviseurs LCD à LED, cela signifiait généralement des LED émettant de la lumière bleue. Cette lumière bleue serait la lumière bleue que vous verriez sur le téléviseur, mais elle était également utilisée pour que les points quantiques rouges et verts émettent leur propre lumière colorée. Ainsi, ce que vous verriez à l’écran est la lumière bleue des LED et la lumière rouge et verte des points quantiques, toutes combinées pour aider à créer une image. Il existe une variété de façons de mettre en œuvre ce processus, mais c’est l’idée de base.

Nanosys



Le prototype que j’ai vu était complètement différent. Pas de LED traditionnelles et pas d’OLED. Au lieu d’utiliser la lumière pour exciter les points quantiques en émettant de la lumière, il utilise de l’électricité. Rien que des points quantiques. Points quantiques électroluminescents, c’est-à-dire à vue directe. C’est énorme.

Ou du moins, a le potentiel d’être énorme. Théoriquement, cela se traduira par des écrans plus fins et plus économes en énergie. Cela signifie des écrans qui peuvent être plus faciles, comme moins chers, à fabriquer. Cela pourrait signifier des téléviseurs encore moins chers, plus efficaces et à écran plus grand. Le potentiel de qualité d’image est au moins aussi bon que QD-OLED, sinon mieux. La technologie est évolutive, des écrans minuscules, légers et à haute luminosité pour les casques VR de nouvelle génération, aux écrans de téléphone très efficaces, en passant par les téléviseurs à écran plat hautes performances.

Nanosys



Nanosys appelle cette technologie de points quantiques électroluminescents à vue directe “nanoLED”, ce que, pour mémoire, je n’aime pas. Le marché de la télévision est rempli de choses “LED” et je pense qu’il est un peu exagéré de demander à la personne moyenne de comprendre que “nano” est différent de “micro” et “miniature.” Mais bon, si j’étais bon en marketing, je serais bien mieux payé.

L’avenir de la science-fiction

Le potentiel des téléviseurs et des écrans de téléphone est passionnant, mais ce n’est pas là que s’arrête le potentiel du QD électroluminescent. Avec ce qui équivaut à une structure d’affichage plus simple, vous pouvez incorporer des affichages basés sur QD dans une plus grande variété de situations. Ou plus précisément, sur une plus grande variété de surfaces. Essentiellement, vous pouvez imprimer un écran QD entier sur une surface sans la chaleur requise par d’autres technologies « imprimables ».

Qu’est-ce que ça veut dire? À peu près n’importe quelle surface plane ou incurvée peut être un écran. Cela a longtemps été la promesse d’une variété de technologies, sans parler d’innombrables émissions et films de science-fiction, mais la technologie QD électroluminescente a le potentiel de le concrétiser.

Par exemple, vous pouvez incorporer un écran sur le pare-brise d’une voiture pour un affichage tête haute plus élaboré, haute résolution et facile à voir. La vitesse et les indications de navigation sont sûres, mais qu’en est-il de la réalité augmentée pour une conduite nocturne plus sûre avec des marqueurs de voie et des panneaux de signalisation à affichage QD ? Ou imaginez un pare-brise qui peut vous montrer, sans quitter la route des yeux, où se trouvent d’autres voitures autour de vous. Ces types d’écrans QD pourraient avoir une transmission lumineuse de 95 %, ce qui signifie qu’ils ressembleraient à peu près exactement au verre normal lorsqu’ils sont éteints.

James Martin/Crumpe



Depuis que j’ai eu des lunettes, je rêvais d’avoir un écran intégré qui pourrait m’afficher des informations comme dans un jeu vidéo. Les lunettes AR ont été une chose, mais elles sont encombrantes, à faible résolution et, pour être parfaitement honnête, boiteuses. Un affichage QD pourrait être imprimé sur les lentilles elles-mêmes, nécessitant une électronique moins élaborée dans les montures. Ils pourraient ressembler à des lunettes ordinaires, mais afficher des informations sur les messages entrants, un appel vidéo, des cartes ou un film. Tout cela est très cyberpunk.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Nous avons essayé ces lunettes AR de 48 mégapixels de DigiLens…

7:10



À peu près n’importe quelle surface pourrait fonctionner comme ça. Je pense qu’une première utilisation évidente, malgré la gêne que cela pourrait être, serait les fenêtres de bus ou de métro. Celles-ci seront initialement présentées par les villes comme un moyen de montrer aux gens des informations importantes, mais elles seront inévitablement utilisées à des fins publicitaires. Ce n’est certainement pas un coup contre la technologie, juste comment les choses fonctionnent dans le monde.

Au-delà du domaine quantique

Geoffrey Morrison/Crumpe



L’histoire du CES est jonchée de prototypes avancés qui ne sont jamais arrivés sur le marché, relégués à l’histoire et à l’esprit de journalistes techniques chauves et à lunettes. Nanosys a une solide histoire et travaille avec les plus grands noms du monde de la fabrication. C’est ce vers quoi ils travaillent depuis des années. C’était toujours à la limite de la chronologie qu’ils partageaient chaque année. Lorsque je les ai rencontrés pour la première fois il y a plusieurs années, les premiers écrans à points quantiques étaient sur le point d’arriver sur le marché. Maintenant, ils sont partout. Quelques années plus tard, ils ont parlé d’ajouter QD à OLED. Maintenant, ceux-ci sont ici. QD seul, QD électroluminescent à vue directe, a toujours été leur objectif. Et maintenant c’est ici.

Eh bien, en quelque sorte. C’est un prototype. Même Nanosys admet que les écrans à points quantiques à vue directe sont encore à plusieurs années de la production de masse.

Nanosys – Amanda Carpenter et Oleg Grachev



Le coût de la production précoce déterminera la taille que nous verrons initialement. Les téléphones et les casques VR d’abord, puis les téléviseurs plus tard ? Pourrait être. Les installations de fabrication de téléviseurs coûtent cher à construire et les entreprises ne voudront pas convertir ou fermer des usines plus anciennes avant d’obtenir un retour sur investissement complet. Il est donc probable que nous aurons toujours des écrans LCD hérités avec des points quantiques aux côtés de QD-OLED aux côtés de QD à vue directe sur les étagères des magasins dans un avenir proche.

Au-delà, qui sait ? De nouvelles technologies viendront certainement qui seront encore meilleures. Mais dans 5 à 10 ans, nous aurons presque certainement des options pour les écrans QD dans nos téléphones, probablement dans nos salons, et peut-être sur nos pare-brise et fenêtres.

Oui, voir cela valait vraiment la peine de visiter le CES.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des road trips épiques de 10 000 milles et plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses tournées et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville et un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et son Chaîne Youtube.