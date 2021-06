Cette taxe rapporte des milliards dans le monde. Pourquoi il n’y a pas de TVA aux États-Unis

Au fur et à mesure que le boulanger dépose sa déclaration de revenus, il remet les paiements de TVA de 1 $ sur le pain et réclame un crédit de 20 $ pour la TVA qu’il a payée à l’agriculteur. Cependant, il n’y a pas de crédit pour la TVA payée par le consommateur.

Par exemple, disons qu’un agriculteur cultive 100 $ de blé et le vend à un boulanger. S’il y a une TVA de 20 % sur la vente, le boulanger paie 120 $ et l’agriculteur remet 20 $ au gouvernement. Lorsque le boulanger vend des miches de pain à 5 $, il ajoute 1 $ de plus par miche pour la TVA.

Une autre raison pour laquelle la TVA fonctionne si bien est la stabilité relative de l’assiette fiscale, a déclaré Daniel Bunn, vice-président des projets mondiaux à la Tax Foundation.

« Le gouvernement ne verra pas d’énormes fluctuations des recettes fiscales d’une année à l’autre », a-t-il déclaré.

La pandémie, bien sûr, peut-être l’exception.

« Mais même en cas de pandémie, vos recettes fiscales à la consommation ne fluctuent pas aussi largement que vos revenus », a déclaré Bunn.

La TVA est le troisième plus grand producteur de revenus pour les autres pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques, derrière les impôts sur le revenu des particuliers et les prélèvements pour les programmes de sécurité sociale, selon une Brookings Institution et un Urban-Brookings Tax Policy Center rapport.

« C’est un cheval de bataille des systèmes fiscaux européens », a déclaré Gale.

Les TVA ont également été efficaces dans les pays en développement parce que ces prélèvements sont plus faciles à administrer et à appliquer que les impôts sur le revenu, a-t-il ajouté.