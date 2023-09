Cette superstar, qui vaut Rs 430 crore et travaillait comme conducteur de bus, a été prise pour un mendiant et a offert Rs 10 en aumône.

Cette superstar a été confondue avec un mendiant dans un temple et a offert Rs 10 en aumône.

Cette superstar qui a débuté comme conducteur de bus a conquis à maintes reprises le cœur du public grâce à ses performances. Il jouit d’une immense popularité, à tel point qu’il a dû se rendre un jour dans un temple déguisé et a été pris pour un mendiant à cause de son apparence.

La superstar a auparavant travaillé comme conducteur de bus avant de rejoindre l’industrie cinématographique et de divertir le public avec ses performances. L’acteur n’est autre que Rajinikanth.

Né le 12 décembre 1950 à Bangalore, Mysore sous le nom de Shivaji Rao Gaikwad, la superstar travaillait comme conducteur de bus dans cette ville, avant que le légendaire réalisateur tamoul, feu K Balachander, ne le repère, ne le baptise Rajinikanth et ne lui fasse son premier break. le film à succès Aboorva Ragangal en 1975. Après cela, l’acteur a donné au cinéma indien un certain nombre de succès et a acquis une immense popularité.

Une fois, la superstar a visité un temple à Bangalore sous les traits d’un humble vieil homme et a été prise pour un mendiant par une femme qui lui a également offert l’aumône de Rs 10. Cette anecdote amusante a été mentionnée dans la biographie de l’acteur « Le nom est Rajinikanth », rédigée par l’ophtalmologiste Gayathri Sreekanth, basé dans la ville.

Après son blockbuster Sivaji – The Boss, Rajinikanth a voulu visiter un temple au grand désarroi de son ami. Le livre dit que même lorsqu’il a été averti qu’il pourrait y avoir une bousculade en raison de son immense popularité, l’acteur a décidé de s’y rendre déguisé. Il était vêtu d’une chemise froissée et d’un simple poumon, avec un épais châle marron couvrant sa tête.

L’acteur prit la démarche d’un vieil homme et, marchant en boitant, entra dans le temple. Une dame gujarati d’âge moyen s’est approchée de l’acteur et lui a tendu un billet de Rs 10, prenant pitié de son apparence.

L’acteur a poliment pris l’argent et est entré dans le sanctuaire. Cependant, la dame est devenue confuse après l’avoir vu laisser tomber un billet de Rs 100 dans le temple hundi. Plus tard, lorsque la femme l’a vu monter dans une voiture chic, elle a réalisé son erreur et s’est sentie gênée. Elle s’est ensuite excusée et a proposé de reprendre l’argent, mais l’acteur a répondu : « Chaque fois, il trouve un moyen de me rappeler que je ne suis qu’un simple mendiant devant son autel. Vous venez de jouer un rôle déterminant dans sa pièce de théâtre. C’est sa façon de dire que nous ne sommes personne devant lui.

L’acteur est l’un des acteurs les mieux payés et les plus riches du pays. L’acteur a récemment gagné Rs 210 crore pour sa récente sortie Jailer, ce qui représente le montant le plus élevé pour un acteur indien. De plus, l’acteur aurait une valeur nette énorme de Rs 430 crore et jouirait d’un style de vie luxueux. Après le succès de sa récente sortie Jailer, le producteur du film lui a offert Rs 1,25 crore de BMW X7.

Dirigé par Nelson, le récent Jailer de Rajinikanth, qui mettait également en vedette Mohanlal, Jackie Shroff, Ramya Krishnan et Shiva Rajkumar, entre autres, a connu un énorme succès. Le film a collecté Rs 604,25 crore dans le monde et a battu plusieurs records au box-office. Désormais, le prochain film de l’acteur, intitulé pour l’instant Thalaivar 171, sera réalisé par Lokesh Kanagaraj et le film sera une comédie musicale d’Anirudh Ravichander.

