Cette superstar qui nettoyait autrefois les toilettes est le premier acteur indien à facturer Rs 100 crore par film

Cette superstar qui nettoyait les toilettes est le premier acteur d’Inda à gagner Rs 100 crore par film.

Un certain nombre d’acteurs indiens facturent aujourd’hui des sommes considérables pour leurs rôles dans le film. De Shah Rukh Khan à Rajinikanth, toutes les superstars facturent plus de Rs 100 crore pour un film. Cependant, savez-vous qui a été le premier à facturer cette somme importante ?

Eh bien, cette superstar qui a été le premier acteur indien à facturer Rs 100 crore par film a reçu Rs 11 000 comme premier salaire pour son premier film. L’acteur a également révélé un jour qu’il nettoyait les toilettes et qu’il n’était autre que Salman Khan.

Salman Khan aurait reçu Rs 100 crore pour son film Sultan en 2016. Dirigé par Ali Abbas Zafar, le film a été produit par Aditya Chopra et mettait également en vedette Anushka Sharma. Le film est devenu un blockbuster et a collecté Rs 421,25 crore au box-office. Il aurait également reçu Rs 130 crore pour son prochain film Tiger Zinda Hai avec également Katrina Kaif.

Mais savez-vous que l’acteur nettoyait autrefois les toilettes ? Eh bien, Salman Khan a révélé lors de la finale de Bigg Boss OTT 2 tout en félicitant Pooja Bhatt pour avoir gardé les toilettes propres dans la maison Bigg Boss, qu’il avait l’habitude de nettoyer les toilettes en tant qu’étudiant dans son internat et pendant qu’il était enfermé en prison et a déclaré : « Koi kaam bada ya chhota nahi hota » (Aucun travail n’est petit). »

Salman Khan a fait ses débuts avec Biwi Ho To Aisi en 1988 et le film est devenu un succès. Le film mettait en vedette Rekha, Farooq Sheikh et Bindu dans les rôles principaux et Salman a joué un petit rôle dans le film et a été payé Rs 11 000 pour le même.

Salman Khan est désormais prêt à captiver le public avec son prochain film Tiger 3. Réalisé par Maneesh Sharma, le film met également en vedette Katrina Kaif et Emraan Hashmi et devrait sortir en salles le 12 novembre. et après avoir regardé le message Tiger ka, les fans ont hâte de regarder le film sur grand écran.

Lire Avant la bande-annonce de Tiger 3, les créateurs lancent un regard intense sur Salman Khan, les fans disent que « le vrai roi de Bollywood est de retour »