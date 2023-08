Cette superstar est apparue dans le premier remake de Don d’Amitabh Bachchan; et non Shah Rukh Khan, Rajinikanth, Ranveer Singh

Le premier remake de Don d’Amitabh Bachchan a été réalisé des années avant la version Shah Rukh Khan, et il n’a pas non plus joué Rajinikanth.

Récemment, le cinéaste Farhan Akhtar a annoncé qu’il reviendrait dans la franchise Don avec le prochain épisode – Don 3. Cependant, cette fois, il y aura un changement d’acteur principal avec Shah Rukh Khan faisant place à Ranveer Singh. Depuis que le Don original a été réalisé en 1978 avec Amitabh Bachchan dans le rôle-titre, un certain nombre d’acteurs ont joué le rôle dans divers remakes dans plusieurs langues. Fait intéressant, contrairement à la perception populaire, Shah Rukh Khan n’a pas été le premier acteur à reprendre le rôle, et beaucoup disent même pas le plus grand nom à jouer Don.

Le premier remake de Don mettait en vedette cette superstar

Don, réalisé par Chandra Barot, est sorti en 1978. La comédie policière mettant en vedette Amitabh Bachchan dans un double rôle est le gangster titulaire et son sosie. Le film a été refait l’année suivante en Telugu sous le titre Yugandhar. Il mettait en vedette le roi régnant du cinéma telugu et l’un des plus grands noms de l’industrie cinématographique indienne – NT Rama Rao, populairement connu sous le nom de NTR. C’était le tout premier remake du film et mettait également en vedette Jayasudha et Jayamalini avec de la musique d’Ilaiyaraaja. Le film a été un succès commercial.

Les remakes de Don dans d’autres langues

Le succès de Yugandhar a lancé la tendance de divers remakes de Don dans d’autres industries du sud. Le remake tamoul – Billa – était le premier du lot. Le film de 1980 mettait en vedette un acteur alors prometteur nommé Rajinikanth. C’est Billa qui a fait de Rajini la star du cinéma tamoul. Helen a repris son rôle du film hindi dans Billa. En 1986, Don a été refait en malayalam sous le nom de Sobharaj avec Mohanlal y jouant le rôle principal. En 1991, un film pakistanais punjabi nommé Cobra a été réalisé avec pratiquement la même histoire.

Don refait après Shah Rukh Khan

En 2006, la franchise a été redémarrée lorsque Farhan Akhtar a créé Don avec Shah Rukh Khan. Ce fabricant tamoul a inspiré le remake de Billa en 2009, avec Ajith Kumar en tête. Une préquelle retraçant la montée en puissance de Billa a été réalisée en 2012 avec Ajith à nouveau en tête. En 2009, un autre remake de Telugu appelé Billa a été réalisé, cette fois avec Prabhas en tête. Shah Rukh lui-même a repris le rôle dans le succès de Don 2 en 2011.

Le troisième film de Don avait été discuté quelques années après la sortie de Don 2 mais n’a jamais pu être démarré en raison des horaires contradictoires de Shah Rukh et Farhan. Finalement, Farhan a éclairé le film plus tôt cette année, mais Shah Rukh a refusé de revenir au rôle emblématique, ouvrant la voie à Ranveer Singh pour entrer dans la franchise avec Don 3, dont la sortie est prévue en 2025.