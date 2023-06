Cette superstar des années 90 est devenue Miss Inde à 18 ans, a acheté une maison à Mumbai à 22 ans, elle est la bahu de Dharmendra, son mari est…

Cette superstar des années 90 est devenue Miss Inde à 18 ans, a acheté une maison à Mumbai à 22 ans, elle est la bahu de Dharmendra

Karan Deol, petit-fils de la superstar de Bollywood Dharmendra et fils aîné de Sunny Deol, s’est récemment marié avec sa petite amie de longue date Drisha Acharya lors d’une cérémonie intime à Mumbai. Les médias sociaux regorgent maintenant de photos et de vidéos de la cérémonie de mariage et une image qui a attiré l’attention de tous est celle de Dharmendra avec une belle femme, que beaucoup de gens ont confondue avec l’épouse de Sunny Deol, Pooja Deol.

La femme sur la photo avec Dharmendra est une actrice populaire de Bollywood, qui a fait partie de nombreux films, dont Dulhan Banu Main Teri, Ram Shastra, Kalia, Ganga Ki Kasam. Mais vous seriez surpris de savoir qu’elle est la belle-fille de la famille Deol.





Cette actrice, vue avec la superstar Dharmendra, est Deepti Bhatnagar, qui a partagé cette photo avec ses fans sur Instagram. Deepti Bhatnagar, qui est devenue un nom populaire avec la série « Yatra » de Doordarshan, était une actrice célèbre des années 90. Elle a été vue pour la dernière fois à l’écran en 2004, mais ses fans deviennent toujours fous après avoir vu ses photos qu’elle a partagées sur Instagram.

Il est à noter que Deepti Bhatnagar est devenue Miss Inde en 1990 à l’âge de 18 ans. Elle a ensuite déménagé à Mumbai pour poursuivre sa carrière d’actrice et a acheté sa propre maison en seulement 11 mois. Deepti Bhatnagara n’avait alors que 22 ans.

Deepti Bhatnagar est la belle-fille de Dharmendra car elle est mariée à Randeep Arya, fils du cousin de Dharmendra, Veerendra.