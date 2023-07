Cette superstar de Bollywood était autrefois un naxalite, parti après la mort de son frère, plus tard joué dans le film indien le plus rentable

Si aujourd’hui, un jeune acteur de cinéma admettait avoir des liens avec Naxal, cela pourrait bien être la fin de sa carrière. Mais il y a une énorme star de Bollywood, qui était un Naxalite actif avant de s’aventurer dans les films. C’était pourtant il y a plus d’un demi-siècle et ladite star a coupé tout lien avec les Naxals, relançant leur vie. Le nom de cet acteur, demandez-vous. C’est Mithun Chakraborty.

Les débuts de Mithun Chakraborty et les liens Naxal

Mithun est né Gouranga Chakraborty à Calcutta en 1950. Il a étudié à l’Oriental Seminary puis est allé à l’université au Scottish Church College. C’est au début de la vingtaine qu’il a développé des penchants Naxal. Selon les rapports, Mithun est devenu un Naxalite « vrai bleu ». Pendant ses jours en tant que naxalite, Mithun s’est lié d’amitié avec le célèbre leader naxal Ravi Ranjan alias Bhaa. Un reportage de Zee News rappelle que l’acteur parlait de ses liens avec Baa au début des années 1970.

Pourquoi Mithun Chakraborty a quitté les Naxalites

Mithun était en passe de vivre la vie Naxal. Mais c’est une tragédie personnelle qui l’a évité. Au milieu des années 1970, Mithun a perdu son frère aîné dans un accident. C’est alors que le jeune Gouranga décide de retourner dans sa famille. Dans une ancienne interaction, l’acteur avait affirmé que peu de camarades étaient satisfaits de sa décision et qu’ils le voyaient comme un « déserteur ». Cependant, malgré le risque évident pour sa vie, il a quitté cette ancienne vie.

Mithun Chakraborty, la star de cinéma



Quelques années plus tard, Mithun est diplômé du Film and Television Institute of India, après quoi il fait ses débuts au cinéma avec Mrinal Sen’s Mrigayaa, pour lequel il remporte le prix national du meilleur acteur. Il a continué à jouer des rôles de soutien dans de grands films avant de se faire connaître avec le hit de 1978, Mere Rakshak. Cependant, c’est le blockbuster Disco Dancer de 1982 qui l’a fermement établi à Bollywood. Le film a rapporté Rs 100 crore dans le monde entier, battant le record de Sholay pour devenir le film indien le plus rentable de tous les temps. Il détiendrait ce record pendant une décennie avant que Hum Aapke Hain Kaun ne le dépasse.