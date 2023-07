Cette superstar a donné le premier succès de Rs 200 crore au cinéma tamoul; et ce n’est pas Rajinikanth, Thalapathy Vijay, Ajith ou Vikram

Au cours des deux dernières décennies, l’industrie cinématographique tamoule a progressé à pas de géant en termes de collecte au box-office. Aujourd’hui, les films tamouls les plus rentables rivalisent avec leurs cousins ​​de Bollywood en termes de recettes au box-office. Mais ce n’était pas toujours le cas. Au début du 21St siècle, la plupart des films tamouls ont eu du mal à dépasser Rs 25 crore tandis que les films hindis brisaient constamment la barrière des 50 crore. Tout a changé en 2005 avec le film Rajinikanth’s Chandramukhi mais ce n’est qu’en 2008 que les films tamouls ont surpassé les collections de films hindis.

Premier film tamoul à Rs 200 crore brut

En 2008, Kamal Haasan a joué dans le drame d’action Dasavathaaram, qui a rapporté Rs 200 crore dans le monde. Le film a été la première sortie tamoule à briser la barrière et seulement le troisième film indien de tous les temps, après Hum Aapke Hain Koun et Dilwale Dulhania Le Jayenge. Chose intéressante, le film n’était pas le film indien le plus rentable de l’année. Quelques mois seulement après sa sortie, Ghajini d’Aamir Khan est sorti pour battre tous les records au box-office avec un montant brut mondial de Rs 232 crore.

Le record de Dasavathaaram en tant que film tamoul le plus rentable de tous les temps

Cependant, Dasavathaaram est resté le film tamoul le plus rentable pendant un certain temps. Il avait battu le record de Sivaji The Boss de Rajinikanth, qui était sorti en 2007 et avait rapporté Rs 159 crore. Il faudrait deux ans de plus à Rajinikanth pour retrouver sa première place avec l’épopée de science-fiction Enthiran de Shankr, qui a rapporté Rs 320 crore et est devenu le premier film tamoul à franchir la barrière des 300 crore. Kamal Haasan lui-même a dépassé les revenus de Dasavathaaram deux fois – une fois avec Vishwaroopam (Rs 220 crore en 2013) puis avec Vikram (Rs 500 crore en 2022).

Pourquoi Dasavathaaram était-il si unique



Ce qui a fait de Dasavathaaram un si grand succès, c’est une combinaison du concept du film, des valeurs de production et de la star de Kamal Haasan. Réalisé par KS Ravikumar, le film mettait en vedette Kamal dans dix rôles différents. Le thriller d’action impliquait un scientifique qui devait empêcher qu’une arme biologique ne tombe entre les mains de terroristes. Il utilisait des concepts tels que l’effet papillon et utilisait bien les prothèses et les effets visuels. Outre Kamal, le film mettait également en vedette Asin, Jayaprada et Mallika Sherawat. Il a établi un record de pré-sortie pour le cinéma tamoul, vendant tous ses droits pour un prix alors record de Rs 50 crore.