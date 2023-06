Cette superstar a commencé sa carrière avec un salaire de seulement Rs 500, est maintenant l’acteur le mieux payé de l’Inde, facture Rs 200 crore

L’expression « acteur indien le mieux payé » évoque généralement des images de noms tels que Shah Rukh Khan, Salman Khan ou même Akshay Kumar. Si vous dites que l’acteur n’est pas de Bollywood mais du sud, les gens pourraient deviner des noms comme Rajinikanth, Kamal Haasan ou Prabhas. Bien que toutes soient de bonnes suppositions, aucune d’entre elles n’est la bonne réponse. Avec son prochain film Leo, la superstar tamoule Vijay est devenue l’acteur indien le mieux payé, et ce fut tout un voyage pour lui.

Thalapathy Vijay l’acteur indien le mieux payé

Il a été rapporté en mai de cette année que Vijay – communément appelé par ses fans Thalapathy Vijay – a facturé une somme énorme de Rs 200 crore pour Leo de Lokesh Kanagaraj. Cela signifie qu’il a dépassé les frais de Rs 100-150 crore facturés par les Khans, Prabhas et Rajinikanth pour leurs films les plus récents. Aamir Khan avait déjà récolté Rs 275 crore pour Dangal mais a depuis baissé ses honoraires. Le jour de paie de Rs 200 crore, bien que non vérifié, fait de Vijay la star la mieux payée du pays.

Le premier salaire de Thalapathy Vijay

Mais les choses n’ont pas toujours été aussi douces pour Vijay. Fils du cinéaste tamoul SA Chandrasekhar, Vijay a commencé sa carrière dans le cinéma en tant qu’enfant acteur dans les années 80. Son premier film était la sortie de 1984 Vetri, qui a été réalisé par son père. Dans une interview en 2017, Chandrasekhar a révélé que Vijay, 10 ans, avait été payé Rs 500 pour sa performance dans le film par l’acteur-producteur PS Veerappa. Vijay a continué à apparaître en tant qu’enfant acteur dans divers films au cours des années 80 avant de passer à des rôles principaux à l’âge adulte en 1992 avec Naalaiya Theerpu.

Valeur nette de Thalapathy Vijay



Au cours des années 90, Vijay a atteint la popularité avec des films comme Love Today et Poove Unakkaga. Mais ce n’est que dans les années 2000 qu’il est devenu célèbre. C’est le blockbuster Ghilli de 2003 qui l’a propulsé sur la voie de la célébrité. Il a enchaîné avec des succès comme Pokkiri (2007), Kaavalan (2011) et Nanban (2012). À partir de 2012, avec des méga succès comme Thuppakki, Mersal, Sarkar et Bigil, il a continué à battre des records au box-office, s’imposant comme la star numéro un de l’industrie cinématographique tamoule devant des noms comme Rajinikanth et Ajith Kumar. Selon GQ, en 2022, la valeur nette de Vijay est de 56 millions de dollars (plus de Rs 450 crore), ce qui en fait l’un des acteurs les plus riches du pays.