Cette statue emblématique de bûcheron du nord de l’Ontario a besoin d’être réparée

Une statue bien connue à Iroquois Falls a besoin de plus de 26 000 $ de réparations, laissant la ville déchirée sur ce qu’il faut faire

IROQUOIS FALLS – Une statue emblématique située dans une ville du nord de l’Ontario est au centre d’un débat sur son avenir.

La statue du bûcheron de la ville d’Iroquois Falls a besoin de réparations qui coûteraient à la ville plus de 26 000 $. Par conséquent, la ville se demande s’il faut la réparer, la déplacer ou la retirer.

La statue du bûcheron faisait partie du complexe immobilier d’origine sur une propriété adjacente à l’autoroute 11, désormais propriété de Zieminski Real Estate Inc.

Notre site sœur TimminsAujourd’hui a contacté l’agence pour un commentaire mais n’a pas encore reçu de réponse.

Auparavant, la statue avait bénéficié de réparations esthétiques, mais une réhabilitation à grande échelle est désormais nécessaire.

Selon un contrat de licence établi le 31 mars 2021, la ville est responsable de l’entretien et de la réparation de la statue, qui présente des signes de détérioration importante, notamment une usure de la surface, des dommages et une décoloration de la peinture.

Selon un devis de Seguin’s Handyman Services, le coût de restauration de la statue s’élève à 26 442 $. Cette estimation comprend le ponçage, le lavage à pression, le rapiéçage, l’apprêt, la peinture, l’application d’une couche transparente, la location d’un monte-personne et le nettoyage de la statue.

Étant donné que cette dépense n’était pas incluse dans le budget approuvé pour 2024, si le conseil décide de réparer la statue, elle sera financée à partir des réserves d’investissement.

La réunion du conseil municipal du 9 septembre a été marquée par une discussion animée sur l’avenir de la statue. Le conseil a finalement décidé de reporter la décision et prévoit de mettre en place une enquête sur son site Web pour recueillir les commentaires de la communauté et explorer les possibilités de financement.

Le conseiller Richard Charlebois s’est dit préoccupé par le coût de la statue et par la perception qu’en a le public, évoquant les moqueries fréquentes dont elle fait l’objet sur les réseaux sociaux. Il s’est demandé si les 26 000 $ de réparation ne seraient pas mieux dépensés pour son enlèvement ou d’autres projets.

Le conseiller Gilles Giguère a partagé des réserves similaires, s’interrogeant sur les implications financières à long terme du maintien de la statue, suggérant que des alternatives, comme un don à une autre organisation, devraient être explorées.

« Cette fois, c’est 26 000 dollars. Quel sera le montant la prochaine fois ? Et ensuite, à quelle fréquence allons-nous faire cela ? »

« Même s’il est agréable d’avoir des pierres angulaires et des choses qui représentent qui nous sommes et d’où nous venons et tout ce genre de choses, j’aimerais voir quel serait le coût de leur suppression au lieu de continuer ainsi. »

Le conseiller Jamy Bernier a suggéré que même si la préservation du patrimoine est précieuse, l’emplacement et la visibilité de la statue pourraient ne pas soutenir efficacement l’engagement communautaire ou le tourisme.

« J’apprécie les hommes et les femmes qui ont travaillé à notre usine de papier et à tout le reste. Et nous ne voulons certainement pas oublier cet aspect de notre communauté », a-t-il déclaré.

« Mais je pense que si nous regardons la situation sous un autre angle et que nous examinons des choses comme notre musée, qui a fait un excellent travail pour commémorer ces choses, je ne pense pas qu’un bûcheron sur l’autoroute 11 fasse vraiment cela pour notre communauté. »

Des communautés comme Cochrane, où se trouve une grande statue d’ours polaire, bénéficient de la présence de points de repère puisqu’elles sont situées directement le long de l’autoroute 11, a déclaré Bernier.

« Quand vous vous arrêtez devant cette statue, vous avez probablement envie de voir ce qu’il y a à l’intérieur de cette communauté. Mais, pour nous, le bûcheron réside sur l’autoroute, enseveli sous la neige pendant la majeure partie de l’hiver, à côté de ce qui est maintenant une agence immobilière », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr que nous rencontrons encore des gens qui passent et prennent une photo rapide de l’endroit, car si je traverse Beardmore et que je vois un gros bonhomme de neige blanc, je m’arrête également là. Mais à part ça, cela ne me donne pas plus envie d’aller visiter Beardmore que je ne le fais déjà. »

En revanche, le conseiller Ben Lefebvre a défendu l’importance de la statue en tant qu’hommage à l’industrie forestière historique de la ville.

« L’usine a fonctionné ici et a fourni des emplois rémunérateurs à cette communauté pendant plus de 100 ans. Je pense qu’elle célèbre notre héritage en tant que communauté forestière, et qui sait ce que l’avenir nous réserve », a-t-il déclaré.

« Si cela nous coûte 26 000 $ tous les 15 ans pour le repeindre, je ne pense pas que ce soit un coût important, compte tenu de ce que nous payons pour d’autres problèmes ou d’autres choses dans la communauté… Et j’aime bien cette idée, peut-être de sonder la population en général pour voir ce qu’elle en pense. »

Un sondage non officiel mené sur un groupe Facebook local après la réunion de lundi a révélé une opinion partagée au sein de la communauté. Près de 200 résidents ont participé au sondage jusqu’à présent, 80 d’entre eux ayant voté pour le retrait et 74 pour la relocalisation et la réparation.

Il n’a pas été précisé quand l’enquête sera ajoutée au site Web de la ville.

Regardez la réunion complète ici.