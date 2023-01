Cette statistique d’Andy Reid prouve que l’entraîneur des Chiefs est dans une classe à part

Un autre match, une autre victoire et une autre étape importante pour l’un des plus grands leaders de la ligne de touche de la NFL. Encore une autre réalisation pour l’entraîneur des Chiefs Andy Reid.

Y compris les compétitions d’après-saison, il se classe au cinquième rang de l’histoire de la NFL pour les victoires d’entraîneur-chef. Avec le triomphe de samedi 27-20 sur les Jaguars de Jacksonville en visite, Andy Reid a porté son total de victoires en tant que leader de la ligne de touche à 267. Seulement mieux sont quatre leaders de la ligne de touche du Temple de la renommée à Don Shula (347), Bill Belichick (329), George Halas ( 324) et Tom Landry (270).

Les Kansas City Le patron actuel des Chiefs n’est plus que l’un des trois entraîneurs en chef dans les annales de la ligue à avoir remporté au moins 20 matchs éliminatoires. Belichick (31 ans) est en tête de liste, tandis que Reid est à égalité avec Landry avec 20 victoires en séries éliminatoires. Cependant, l’entraîneur-chef champion du Super Bowl LIV possède désormais une distinction unique.

Chefs : Andy Reid en compagnie d’élite

En 14 saisons avec les Eagles de Philadelphie de 1999 à 2012, l’esprit offensif astucieux a amassé un record global de 140-102-1 avec la franchise. Cela inclut une marque de 10-9 en séries éliminatoires. En 10 ans avec les Chiefs, Reid a été encore plus impressionnant. Il a terminé avec un record de victoires chaque année et a atteint les séries éliminatoires neuf fois. Sa note globale à Kansas City est un record criard de 127-52 avec l’équipe, dont 10-7 en séries éliminatoires.

Avec Patrick Mahomes en tant que quart-arrière partant, Reid et les Chiefs ont une fiche de 9-3 en séries éliminatoires depuis 2018. Bien sûr, cela inclut une paire d’apparitions au Super Bowl, une victoire de 31-20 contre les 49ers en LIV et une défaite de 31-9 contre les Boucaniers un an plus tard (LV).

Reid et les Chiefs participent au match de championnat de l’AFC pour la cinquième année consécutive, tout un exploit. En ce qui concerne les jalons, il convient également de noter si Kansas City atteint Super Bowl LVII et remporte un autre trophée Lombardi, Reid atteindra 129 victoires avec la franchise. Cela égaliserait l’entraîneur du Temple de la renommée, Hank Stram, pour le plus grand nombre de victoires dans l’histoire de la franchise.