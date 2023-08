Cette startup stocke de l’énergie propre dans le sable. Voici comment.

Commentez cette histoire Commentaire

TAMPERE, Finlande — Lorsque la Russie a interrompu ses exportations de gaz et de pétrole vers l’Europe après son invasion de l’Ukraine, des centaines de millions de citoyens ont été angoissés par la perspective d’un hiver sans chauffage suffisant et d’un été sans climatisation suffisante. Mais la stratégie de guerre du Kremlin consistant à fermer les robinets de ses combustibles fossiles a coïncidé avec, et a également catalysé, un secteur critique pour la transition vers une énergie propre : les batteries fabriquées à partir de matériaux naturels abondants et bon marché qui stockent la chaleur.

L’utilisation du sable, du sel, de la chaleur, de l’air et d’autres éléments comme réserves d’énergie remonte à des siècles. Les murs des anciennes maisons égyptiennes captaient la chaleur solaire pendant la journée et la restituaient pendant les nuits fraîches du désert. Les peuples autochtones des Amériques considéraient l’adobe – un composé de terre, d’eau et d’autres matériaux organiques comme la paille ou le fumier – comme matériau de construction préféré pour sa capacité à faire de même.

Pour les civilisations modernes dont le développement industriel a été alimenté par la combustion de combustibles fossiles, ces matériaux offrent un principe révolutionnaire : « Rien n’est brûlé », a déclaré Tommi Eronen, directeur général de Polar Night Energy, une startup finlandaise qui gère le premier projet au monde à l’échelle commerciale. batterie de sable.

Les batteries naturelles sont censées permettre aux pays de profiter des ressources prodigieuses provenant des éoliennes et des panneaux solaires, lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas. Le prix des énergies renouvelables reste inférieur au coût des combustibles fossiles — surtout après que le recul du carburant en Russie ait poussé les prix à des niveaux records dans toute l’Europe – mais la révolution de l’énergie verte est toujours confrontée à un énorme défi. obstacle : le manque de stockage renouvelable à long terme et rentable.

Dans les installations de Polar Night Energy situées dans la ville de Tampere et dans la ville voisine de Kankaanpää, d’imposantes cuves en acier contiennent des tas de sable, chauffés à environ 1 000 degrés Fahrenheit. Cette énergie stockée aide à atténuer les pointes du réseau électrique et à soutenir les réseaux de chauffage urbain, gardant ainsi les maisons, les bureaux, les saunas et les piscines au chaud. La chaleur continue de circuler, même dans les régions reculées, alors même que les réserves russes de combustibles fossiles diminuent.

« Le sable n’a presque aucune limite », a déclaré Ville Kivioja, scientifique principal de Polar Night Energy, parlant du vrombissement de la substance en circulation. « Et c’est partout. »

Comment fonctionnent les piles naturelles

Les capteurs et les valves qui surveillent les performances de la batterie de sable sont relativement de haute technologie, a déclaré Kivioja, mais, de par sa conception, la batterie elle-même est simple.

Le sable est transporté par camion depuis n’importe quel endroit à proximité – un chantier démoli ou des dunes de sable, par exemple – et coûte moins d’un euro la tonne. Il est déversé dans une cuve géante, ou « batterie », qui est constamment maintenue au chaud ou « chargée ».

L’énergie renouvelable des panneaux solaires et des éoliennes est convertie en chaleur par une résistance chauffante, qui chauffe également l’air qui tourbillonne dans le sable. Un ventilateur fait circuler le flux de chaleur en continu, jusqu’à ce qu’il soit prêt à être utilisé. Comme un rocher au soleil, le sable reste chaud même après le coucher du soleil. Sauf que contrairement au rocher, le sable ne refroidit jamais car il est isolé par l’énorme cuve. Même lorsque le niveau de la batterie est faible, la température reste supérieure à 200 degrés Fahrenheit ; lorsqu’il est plein, il peut dépasser les 1 000 degrés.

Le sable peut conserver l’énergie pendant des semaines, voire des mois, ce qui constitue un net avantage par rapport à la batterie lithium-ion, le géant du marché actuel des batteries, qui ne peut généralement conserver l’énergie que pendant quelques heures.

Contrairement aux combustibles fossiles, qui peuvent être facilement transportés et stockés, les approvisionnements solaires et éoliens fluctuent. La majeure partie de l’énergie renouvelable qui n’est pas utilisée immédiatement est perdue.

La solution réside dans l’innovation en matière de stockage, conviennent de nombreux experts du secteur. En plus de leur capacité limitée, les batteries lithium-ion Les batteries, qui servent à alimenter tout, des téléphones portables aux ordinateurs portables en passant par les véhicules électriques, ont tendance à s’épuiser à chaque recharge et sont hautement inflammables, ce qui entraîne un nombre croissant d’incendies mortels à travers le monde.

L’extraction du cobalt, la matière première lucrative utilisée dans les batteries lithium-ion, repose également sur le travail des enfants. Les agences des Nations Unies ont estimé que 40 000 garçons et filles travaillent dans cette industrie, avec peu de mesures de sécurité et une compensation dérisoire.

Ces graves défis en matière d’environnement et de droits de l’homme posent un problème à l’industrie des véhicules électriques, qui a besoin d’un énorme approvisionnement en minéraux essentiels.

Les investisseurs investissent donc désormais de l’argent dans des projets de batteries encore plus importants. Plus de 900 millions de dollars ont été investis dans les technologies de stockage propres depuis 2021, contre 360 ​​millions de dollars l’année précédente, selon le Long Duration Energy Storage Council, une organisation lancée après la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année-là pour superviser la décarbonation mondiale. Le groupe prédit que d’ici 2040, à grande échelle, les investissements dans le stockage des énergies renouvelables pourraient atteindre 3 000 milliards de dollars.

Cela inclut les efforts visant à transformer des matériaux naturels en batteries. Des startups autrefois obscures, expérimentant des produits autrefois modestes, reçoivent soudainement des millions de dollars de financement public et privé. Il y a la batterie CO2 de plusieurs mégawatts en Sardaigne, un système de stockage à base de roche en Toscane et une entreprise suisse qui déplace d’énormes briques le long d’un bâtiment de 230 pieds de haut pour stocker et produire de l’énergie renouvelable. Une startup danoise spécialisée dans les batteries, qui stocke l’énergie à partir de sel fondu, envisage de déployer des centrales électriques dans des mines de charbon désaffectées sur trois continents.

« D’une certaine manière, ce sont quelques-unes des technologies les plus anciennes dont nous disposons », a déclaré Kurt Engelbrecht, professeur associé spécialisé dans le stockage d’énergie à l’Université technologique danoise.

Lui et ses collègues plaident depuis longtemps pour que les programmes nationaux de décarbonation intègrent des solutions de stockage simples et naturelles, il a dit, mais les batteries propres n’ont commencé à recevoir une véritable attention du marché qu’à la suite des crises énergétiques de ces dernières années.

La guerre en Ukraine et la crise politique qui a suivi concernant les exportations de pétrole et de gaz russes ont été le dernier « point de bascule », a déclaré Engelbrecht.

Les avantages géopolitiques des batteries naturelles

Les batteries naturelles aideront les énergies renouvelables à éclipser les combustibles fossiles et à libérer les pays des défis géopolitiques, tels que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré Claudio Spadacini, fondateur de la société italienne Energy Dome. La société envisage de vendre une version de sa batterie à base de CO2 à des clients aux États-Unis.

« Les énergies renouvelables sont démocratiques », a-t-il déclaré. « Le soleil brille partout et le vent souffle partout, et si nous pouvons exploiter ces sources localement, en utilisant des composants qui existent déjà, ce sera la pièce manquante du puzzle. »

Mais pour réussir, les batteries naturelles devront fournir le même type d’énergie constante que les combustibles fossiles, à grande échelle. Reste à savoir si cela sera réalisable, estiment les experts en énergie.

Et l’industrie pourrait être soumise aux mêmes écueils que le secteur des énergies renouvelables dans son ensemble : les projets devront être construits à partir de zéro, et ils pourraient être adoptés uniquement dans les pays développés qui peuvent se permettre une telle expérimentation.

Løvschall-Jensen, PDG d’une startup danoise de stockage à base de sels fondus appelée Hyme, affirme que le défi sera de maintenir les mêmes normes auxquelles le monde moderne s’est habitué : recevoir de l’électricité, à la demande, en appuyant simplement sur un interrupteur. Il estime que les batteries naturelles, même si elles en sont encore à leurs balbutiements, peuvent atteindre cet objectif.

« En tant que société qui s’éloigne des combustibles fossiles, nous avons toujours besoin de quelque chose de tout aussi flexible », a-t-il déclaré. « Il n’y a vraiment pas d’autre option. »