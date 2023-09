Cette startup prévoit d’alimenter un remorqueur avec de l’ammoniac plus tard cette année

Le jeune Suk Jo, 34 ans, a proposé une solution possible grâce à un produit chimique improbable : l’ammoniac. Amogy, une startup cofondée par Jo en 2020, construit des systèmes capables d’utiliser l’ammoniac, généralement un composant des engrais, comme carburant pour alimenter les camions et les navires.

L’un des attributs les plus attrayants de l’ammoniac est sa densité énergétique, ce qui signifie qu’il peut contenir beaucoup d’énergie dans un espace relativement petit. L’ammoniac liquide peut transporter environ trois fois plus d’énergie que l’hydrogène comprimé, l’un des principaux carburants propres aujourd’hui.

Pour Amogy, la clé de l’utilisation de l’ammoniac dans le transport est de le démonter. L’une des technologies de base du système de conversion d’ammoniac en électricité de la startup est un réacteur chimique appelé cracker. Ce réacteur décompose l’ammoniac en azote, qui peut être rejeté en toute sécurité dans l’atmosphère, et en hydrogène. Cet hydrogène peut ensuite être utilisé dans une pile à combustible pour produire de l’électricité.

Le craquage de l’ammoniac n’est pas un processus nouveau, mais Jo et ses co-inventeurs ont développé un catalyseur chimique qui peut aider la réaction à se dérouler à une température plus basse, permettant ainsi au processus d’être effectué à bord des véhicules. L’équipe a également développé un réacteur capable de fonctionner plus efficacement que la norme actuelle, transformant environ 40 % de l’énergie contenue dans l’ammoniac en électricité.

Amogy a démontré sa technologie dans une gamme de véhicules, en commençant en 2021 avec un petit drone dont la puissance totale requise était d’environ 5 kilowatts et en progressant vers un semi-remorque, qui fonctionnait avec la technologie de l’entreprise en janvier 2023 et utilisait environ 300 kW en moyenne. Jo a supervisé ce processus de mise à l’échelle, en adaptant chaque véhicule pour qu’il fonctionne avec de l’ammoniac.