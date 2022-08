Cette startup envisage de créer des embryons humains réalistes

Maintenant les humains

Le plan technique précis de Renewal Bio reste secret, et le site internet de l’entreprise n’est qu’une carte de visite. « C’est très bas sur les détails pour une raison. Nous ne voulons pas faire de promesses excessives et nous ne voulons pas effrayer les gens », déclare Omri Amirav-Drory, associé chez NFX qui agit en tant que PDG de la nouvelle société. “L’imagerie est sensible ici.”

Certains scientifiques affirment qu’il sera difficile de faire pousser des modèles d’embryons humains à un stade avancé et qu’il serait préférable d’éviter la polémique soulevée en imitant de trop près de vrais embryons.

“Ce n’est absolument pas nécessaire, alors pourquoi le feriez-vous?” déclare Nicolas Rivron, chercheur spécialisé dans les cellules souches à l’Institut de biotechnologie moléculaire de Vienne. Il soutient que les scientifiques ne devraient créer que “la structure embryonnaire minimale nécessaire” pour produire des cellules d’intérêt.

Pour sa part, Amirav-Drory dit qu’il n’a pas vu une technologie avec autant de potentiel depuis l’émergence de la technologie d’édition de gènes CRISPR. “La capacité de créer un embryon synthétique à partir de cellules – sans ovule, sans sperme, sans utérus – c’est vraiment incroyable”, dit-il. “Nous pensons qu’il peut s’agir d’une technologie de plate-forme massive et transformatrice qui peut être appliquée à la fois à la fertilité et à la longévité.”

Ventre mécanique

Pour créer la succession de percées, le laboratoire d’Hanna a combiné la science avancée des cellules souches avec de nouveaux types de bioréacteurs.

Il y a un an, le spécialiste des cellules souches a présenté pour la première fois un «utérus mécanique» dans lequel il a réussi à faire croître des embryons naturels de souris en dehors d’une souris femelle pendant plusieurs jours. Le système consiste à faire tourner des bocaux qui maintiennent les embryons baignés dans du sérum sanguin nutritif et de l’oxygène.

Embryons de souris dans l’utérus mécanique de l’étude de 2021 A. AGUILERA-CASTREJON ET AL., NATURE 2021

Dans la nouvelle recherche publiée cette semaine, Hanna a utilisé le même utérus mécanique, mais cette fois pour faire pousser des embryons ressemblants créés à partir de cellules souches.

Remarquablement, lorsque les cellules souches sont cultivées ensemble dans des récipients de forme spéciale, elles se rejoignent spontanément et tentent d’assembler un embryon, produisant des structures appelées embryoïdes, blastoïdes ou modèles d’embryons synthétiques. De nombreux chercheurs insistent sur le fait que malgré les apparences, ces structures ont une relation limitée avec de vrais embryons et un potentiel nul de se développer complètement.