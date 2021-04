Ramesh, un petit commerçant de KR Puram, Bengaluru en avait assez de suivre les gens qui avaient pris des crédits dans son magasin. Plus que de leur rappeler personnellement, il aurait du mal à tenir des comptes de chaque centime qui entre et sort de son entreprise. Alors qu’il cherchait une solution simple, il est tombé sur une application sur le Play Store, Khatabook. Après le téléchargement, Ramesh l’a utilisé pour ses dépenses personnelles pendant environ un mois. Et quand il a su les possibilités infinies de l’application qui pourraient alléger le fardeau de son livre de comptes manuel, il a basculé l’application vers son entreprise, presque instantanément.

Khatabook est une start-up de 2 ans qui fonctionne via une application se concentrant sur les petites entreprises et les MPME et les aider à se digitaliser est le programme principal de Khatabook. Alors que le monde entier a fait un tour de montagnes russes pendant le verrouillage, Khatabook a en fait fait un pas de géant en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs. Selon Ravish Naresh, co-fondateur de Khatabook, la société a connu une croissance phénoménale de 200% en 2020-2021.

Comme nous nous en souvenons tous, l’Inde est passée en mode de numérisation avec la démonétisation en 2016. Avec l’entrée d’UPI dans les affaires grand public, Khatabook a vu un marché plus grand en attente d’être exploré. Diplômé de l’IIT Bombay en 2011, Ravish Naresh convient que c’est Reliance Jio qui a mis en ligne des millions d’utilisateurs. Avec même le plus simple vendeur de légumes sur chariot utilisant un smartphone avec un réseau 4G, c’était une opportunité pour les milliards qui attendaient d’être exploités.

Que fait exactement Khatabook?

Khatabook est une forme numérisée du registre des comptes du magasin Kirana. Chaque vente effectuée par le vendeur est saisie dans l’application avec les détails nécessaires et une facture est immédiatement envoyée au client. Pendant ce temps, les petits magasins dont l’entreprise fonctionne également en donnant des crédits à des personnes familières peuvent également définir des rappels des détails de crédit sur leur application. Le client reçoit un rappel hebdomadaire, bimensuel ou quotidien avec un lien vers l’option de paiement UPi.

Ainsi, chaque centime est documenté des deux côtés et le fournisseur est sauvé des suivis réguliers des demandeurs de crédit. L’application fonctionne au niveau régional avec une présence en 13 langues et environ 80 utilisateurs lakh à bord. La société est évaluée à 300 millions USD.

L’hindi a la plus grande part dans la liste des utilisateurs non anglophones de Khatabook. Karntaka compte 1,5 million d’utilisateurs avec 5 utilisateurs lakh utilisant l’application dans Kannada. Le succès de l’application avec le secteur MPME a été la disponibilité de l’application pour fonctionner dans la langue régionale. L’anglais compte pour plus de 50% de l’utilisation tandis que l’hindi représente 20%. Marathi, Gujarati, Bangla et Kannada prennent respectivement les positions suivantes. Il y a aussi «Hinglish» qui est une combinaison d’anglais et d’hindi et un nombre considérable de personnes sur Khatabook l’utilisent.

Khatabook a une base d’utilisateurs dans 95% des districts de l’Inde. L’application est donc à peu près utilisée dans toutes les régions de l’Inde. Jaipur et Lucknow mènent en nombre en ce qui concerne la rupture des marchands. La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée est ce qui a contraint l’entreprise à s’établir à Bengaluru. Ils ont récemment lancé «Pagar Khata», une application qui aide les petites entreprises à gérer la paie et le décaissement des salaires. En bout de ligne, nous avons l’intention de numériser tous les aspects de la petite entreprise. Khatabook est un début et il nous a appris à bien faire les choses, dit Naresh. L’Inde compte près de 60 millions de petites entreprises. Il y a donc une portée plus large qui peut être exploitée efficacement avec le bon outil et c’est là que nous voulons être, ajoute-t-il.

