Cette startup aide l’océan à absorber davantage d’émissions de carbone nocives

L’élimination du carbone de l’atmosphère est un domaine d’activité en plein essor dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais ce ne sont pas seulement les grands aspirateurs d’air qui font le travail. Les nouvelles technologies ciblent une ressource potentielle encore plus grande : l’océan.

L’océan, souvent assimilé aux poumons de la planète, est le plus grand puits naturel de carbone au monde. Il génère la moitié de tout l’oxygène dont nous avons besoin et absorbe un quart de tout le dioxyde de carbone dont nous n’avons pas besoin. Tampon contre les effets du changement climatique, il en est également victime, car l’excès de chaleur et de dioxyde de carbone le rend plus acide et moins apte à faire son travail.

Aujourd’hui, des entreprises telles qu’Equatic, Captura, Running Tide et une startup appelée Reflux Carbone utilisent de nouvelles technologies pour restaurer la chimie des océans et accélérer leurs capacités naturelles.

« Nous rétablissons l’équilibre dans la chimie des océans et permettons à l’océan d’absorber le CO2 et de le convertir en une forme stable et sûre », a déclaré Ben Tarbell, co-fondateur et PDG d’Ebb Carbon. Tarbell a déclaré qu’il prévoyait que la société éliminerait plus d’un million de tonnes de CO2 par an au cours des cinq prochaines années, simplement en améliorant les capacités naturelles de l’océan.

Voici comment cela fonctionne : Ebb installe ses modules près de l’eau de mer – ce premier près de Sequim Bay dans l’État de Washington. L’eau de mer circule dans le système Ebb, qui utilise un processus électrochimique pour éliminer l’acide. Débarrassée de l’acide, elle est renvoyée à l’océan beaucoup mieux à même d’absorber à nouveau le CO2 et de le stocker naturellement sous forme de bicarbonate.

« Nous pouvons installer nos modules n’importe où et, à mesure que nous évoluerons, nous installerons des systèmes dans des installations industrielles existantes sur la côte qui traitent l’eau de mer », a ajouté Tarbell.

Cela réduit potentiellement considérablement les coûts. Ebb vend son service d’élimination du carbone à des entreprises telles que Bande, qui recherchent des compensations pour atteindre leurs objectifs de zéro net. Le potentiel de telles ventes le rend attractif pour des investisseurs tels que Prelude Ventures.

« À l’heure actuelle, il existe de très grands marchés volontaires du carbone, de grandes entreprises prêtes à payer pour éliminer le carbone de l’atmosphère afin de compenser les émissions dans d’autres parties de leur activité. Ces marchés à eux seuls représentent une opportunité de marché de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Gabriel Kra, directeur directeur chez Prelude Ventures.

À l’heure actuelle, Tarbell dit que sa technologie coûte plus de 100 $ par tonne de CO2 éliminée, mais à mesure qu’elle s’étend à plus d’endroits, il dit qu’il s’attend à ce que ce coût baisse considérablement.

« Parce que nous couplons nos systèmes avec des infrastructures existantes, comme les usines de dessalement et les centrales électriques côtières, nous pouvons tirer parti du coût de cette infrastructure existante pour leur permettre des avantages tout en réduisant nos coûts », a déclaré Tarbell.

En plus de Prelude, Ebb Carbon est soutenu par Evok Innovations, Congruent Ventures et Propeller. La société affirme avoir levé 27,75 millions de dollars à ce jour.

La productrice de CNBC, Lisa Rizzolo, a contribué à cette pièce.