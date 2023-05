Cette startup affirme que sa première usine de fusion est dans cinq ans. Les experts en doutent.

Plasma et impulsions

Alors que les réactions de fission qui alimentent les centrales nucléaires traditionnelles séparent les atomes, la fusion fonctionne en les forçant ensemble, à des températures extrêmement élevées, pour surmonter les forces répulsives habituelles des atomes à proximité. Cela produit un nouvel atome moins un peu de masse, dont la perte génère beaucoup d’énergie.

La plupart des autres laboratoires et startups s’appuient sur de puissants lasers ou des machines en forme de beignet entourés d’aimants puissants, appelés tokamaks, pour créer les conditions dans lesquelles une série soutenue de réactions de fusion peut se produire, une condition connue sous le nom d’allumage. Mais Helion développe ce qu’il appelle un « système de fusion sans allumage pulsé », qui ne nécessite que la fusion pendant de courtes périodes.

L’appareil de la société est un « accélérateur de plasma » en forme d’haltère de six pieds sur 40. Il utilise de puissants aimants pour chauffer un mélange gazeux au point que les atomes se séparent, créant des anneaux d’un état de matière ultra-chaud connu sous le nom de plasma à chaque extrémité de l’appareil.

Les aimants propulsent ensuite ces anneaux l’un vers l’autre à un million de miles par heure et les compriment davantage au milieu de l’appareil, ce qui crée ces températures de plus de 100 millions de ˚C, selon la société. Cela déclenche des réactions de fusion, dans lesquelles les noyaux entrent en collision, les protons et les neutrons se combinent, diverses particules sont libérées et de l’énergie est produite.

D’autres approches de fusion nécessiteraient une étape supplémentaire pour convertir cette énergie en électricité, par des méthodes conventionnelles comme le réchauffement de l’eau ou d’autres fluides de travail en un gaz qui fait tourner une turbine. Mais Kirtley dit que le processus d’Helion peut récupérer l’électricité directement.

Alors que le plasma continue de chauffer et de se dilater, ses propres champs magnétiques poussent contre ceux créés par les aimants entourant l’appareil. Cela entraîne un flux de particules chargées, autrement connu sous le nom de courant électrique, à travers les bobines électromagnétiques adjacentes. Et cela, à son tour, recharge un dispositif de stockage d’énergie appelé condensateur, qui alimente les aimants, les préparant à délivrer la prochaine impulsion.

Pour fonctionner comme une centrale électrique, l’appareil d’Helion devra produire de l’énergie en plus de ce qui est nécessaire pour les impulsions. Cette énergie supplémentaire serait ensuite convertie en courant alternatif et acheminée vers le réseau.

Le générateur commercial prévu n’aurait pas besoin d’être physiquement plus grand que le dernier prototype d’Helion, mais il nécessitera des systèmes supplémentaires pour le refroidissement, les connexions électriques et à d’autres fins, a déclaré Kirtley.