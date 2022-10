Cette start-up en Israël transforme les légumes “moches” en plats cuisinés attrayants

En cette journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, pensez aux légumes moches, ces produits qui ne finissent pas dans les rayons car ils ne répondent pas aux attentes des consommateurs. Parce qu’en Israël, une start-up a trouvé un moyen de mieux utiliser ces rejets supposés végétariens.

Ils peuvent être trop gros, trop tordus ou avoir toutes sortes de bosses et de bosses inexpliquées, mais cela ne les rend pas moins savoureux. Ces légumes dits moches sont souvent rejetés à la vente en raison de leur apparence imparfaite. Depuis le milieu des années 2010, ils ont bénéficié de campagnes de réhabilitation dans de nombreux supermarchés. Désormais, des applications anti-gaspillage comme Imperfect Foods et Misfits Market contribuent également à redorer leur blason. En Israël, une start-up va encore plus loin et a décidé d’utiliser ce vilain légume dans la confection de plats cuisinés.

En récupérant ce que les producteurs ne peuvent vendre, une entreprise du nom d’Anina met à profit sa technologie brevetée pour transformer ces matières premières en tranches ultra-fines. Tout est conçu pour préserver la saveur et éviter l’ajout de colorants ou autres additifs au produit final. En effet, deux ans d’expérimentation ont été nécessaires pour affiner les techniques de la start-up.

Les lanières de légumes servent de base à des plats enrichis en protéines, pâtes, herbes, lentilles ou boulgour. Les repas prennent la forme de capsules visuellement saisissantes qui peuvent être chauffées en quelques minutes au micro-ondes ou sur une cuisinière. Trois recettes ont été élaborées. Ils sont d’inspiration italienne, méditerranéenne et vietnamienne et contiennent au moins 40% de légumes. En plus de recycler les légumes laids et de réduire les déchets, l’initiative s’efforce également de rendre les plats cuisinés plus valables sur le plan nutritionnel.

