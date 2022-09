Cette start-up basée à Pune transforme des paquets de croustilles en sacs à main

Les déchets sont l’avenir. Les marques tentent désormais de tirer le meilleur parti de cette ressource jusque-là négligée en la transformant en de nouveaux produits hautement désirables. La start-up indienne EcoKaari, par exemple, collecte toutes sortes d’emballages en plastique pour créer des sacs à main uniques en utilisant des techniques traditionnelles.

Conjuguer respect de l’environnement et savoir-faire traditionnel, c’est le défi que s’est lancé Nandan Bhat, fondateur de la start-up EcoKaari, basée à Pune en Inde. EcoKaari collecte les déchets, destinés à polluer la terre et les océans, et les transforme en sacs à main en tout genre. Contraction des mots ‘Eco’ pour ‘écologique’, et ‘Kaari’ pour ‘Kaarigar’, qui signifie ‘artisan’ ou ‘artisan’, cette entreprise sociale vise à préserver l’environnement en valorisant les déchets tout en valorisant le travail des artisans indiens , y compris des femmes et des jeunes issus de milieux modestes.

« Notre nom représente la relation entre les artisans et l’environnement, et ils sont tous deux interconnectés et interdépendants. Le patrimoine artisanal de l’Inde s’est continuellement inspiré de l’environnement et la Terre Mère a toujours fait partie intégrante de nos vies. Traditionnellement, nos techniques artisanales ont toujours cru au recyclage, à l’optimisation des matériaux et à la minimisation des déchets », lit-on sur la boutique en ligne de la marque.

Pour y parvenir, la start-up s’est associée à des organismes de collecte de déchets et à des détaillants pour collecter ses matériaux de choix. Ces déchets, ressource (trop) inépuisable, proviennent aussi des dons du public, qu’il s’agisse de sacs plastiques, d’emballages de biscuits, de chips, de nouilles instantanées, ou encore de lessive, de papiers cadeaux, ou encore de vieilles cassettes audio et vidéo. . Le tout est ensuite désinfecté et séché, puis coupé manuellement en lanières, avant d’être upcyclé, filé et tissé à l’aide d’outils traditionnels, dont le charkha, une sorte de rouet indien. Il ne reste ensuite plus qu’à créer les sacs et autres produits de la marque à partir de ces tissus fraîchement tissés.

Des sacs à main aux portefeuilles, en passant par les cabas et les couvre-livres, tous les produits de l’e-boutique de la marque, pour la plupart épuisés, victimes de leur succès, ont été fabriqués à la main par des artisans à partir de toutes sortes de déchets. Cela s’inscrit dans un véritable engagement environnemental et social, qui permet également à de nombreux artisans d’exercer leur savoir-faire dans des conditions optimales. Fidèle à sa philosophie, EcoKaari s’engage également à améliorer le cycle de vie de ses produits en les réparant gratuitement, et en reprenant ses sacs en fin de vie pour les remettre dans la boucle de production, ou les détruire de manière responsable.

Dans une interview accordée à Business Insider India, Nandan Bhat a déclaré qu’en un an, la marque avait recyclé près de 1,7 million de sacs et d’emballages en plastique, et que cela pourrait atteindre plus de 4,7 millions d’articles au cours du prochain exercice.

